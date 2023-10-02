وزير الخارجية: "حياة كريمة" مثل يحتذى به في ملف حقوق الإنسان

كشف السفير سامح شكري، وزير الخارجية، عن الجهود التي عملت عليها الوزارة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان في الفترة الماضية، قائلا “يوجد شق هام في الوزارة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر”.

وزير الخارجية يتحدث عن ملف حقوق الإنسان

وأضاف "شكري"، خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن"، أن حقوق الإنسان ملف يؤخذ أبعادا كبيرة، ومن الأهمية قبل أن يكون محل اهتمام الآخرين، فهو محل اهتمام الرئيس السيسي ووزارة الخارجية، موضحا أن مصر مهتمة بشكل كبير بالاهتمام بالمواطن المصري وتحقيق التنمية له.

وتابع وزير الخارجية، أنه يجب النظر إلى حقوق الإنسان من خلال المنظور الشامل لها، من خلال النظر لحقوق الإنسان السياسية، والاجتماعية والاقتصادية، وما إلى ذلك، وعدم توظيف الأمر من أجل تحقيق أغراض سياسية، والعمل على إبراز ما للإنسان من حقوق، وتوفير الدولة لهذه الحقوق.

واستكمل وزير الخارجية، أن مبادرة حياة كريمة أصبحت مثلا يحتذى به في كل مكان على كيفية الرعاية الحقيقية لحقوق الإنسان وحقوق المواطن، مشددًا على أن الوزارة مستمرة في الدفع والتصدي لكل المحاولات التي تحاول استغلال قضية حقوق الإنسان.