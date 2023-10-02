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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: تشكيل لجان للتأكد من تنفيذ اشتراطات السلامة المهنية بالمنشآت الحكومية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الاجتماع الدوري الموسع مع مديري عموم ومديري الادارات التنفيذية بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور اللواء  أيمن الشريف السكرتير العام واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الاسكان 

 وتناول "مختار" خلال الاجتماع اسلوب العمل داخل الادارات  كل في اختصاصه والموقف التنفيذي لملفات العمل بما يحقق سرعة الاداء وحسن الانجاز تحقيقا لصالح المواطن الدقهلاوي.

وقرر "مختار" تشكيل لجنة دائمة باشراف السكرتير العام والسكرتير المساعد لمتابعة كافة ملفات العمل بجميع الادارات بالديوان العام مع كافة الجهات علي ان يتم تحديد توقيتات محددة لانهاء كل موضوع ومحاسبة المقصرين عن التأخير.

ووجه "مختار" بضرورة متابعة تنفيذ اجراءات التصدى لعمليات حرق قش الارز لمنع نوبات تلوث الهواء بالتعاون مع الوحدات المحليه وكافة الاجهزة التنفيذيه وفى مقدمتها الادارة العامه للبيئه وجهاز شئون البيئه ومديريه الزراعه بهدف مواجه الحرق المكشوف لقش الارز وكذا التصدى لكافه ملوثات الهواء حرصا على الصحه العامه وتوفير بيئه نظيفه للمواطنين.

كما وجه "مختار" لتشكيل لجان متابعة للمرور والتفتيش علي كافة مديريات الخدمات والوحدات المحلية وباقي المنشآت الحكومية علي مستوي المحافظة والتأكد من تنفيذ اشتراطات السلامة المهنية والامن الصناعي والوصلات الكهربية  والعواذل منعا لاي حوادث مفاجئة في هذه المواقع.

واكد "مختار"علي ضرورة المتابعة المستمرة لاعمال لجان تفعيل قانون المحال العامة بمراكز ومدن بالتعاون مع كافة الاجهزة التنفيذية المختصة بنطاق المحافظة حرصا علي تطبيق القانون حفاظا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وأشار "مختار" لأهمية المتابعة المستمرة لطرح تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة 2023/2024 بمراكز المحافظة لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين علي مدار فترات تنفيذ الخطة حتي انتهائها.

وقرر "مختار" اعادة هيكلة ادارة تحصيل ارادات الدولة ودعمها بالموظفين اللازمين لتمكينها من اداء عملها علي اكمل وجه حرصا علي موارد الدولة.

وأكد "مختار" علي ضرورة اعطاء دفعة قوية للعمل في ملفات التصالح والتقنين تيسيرا علي المواطنين وتحقيقا لمصالح المواطنين..

واشار "مختار" اننا نعمل جميعاً كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجههم وعلي كل مسئول ان يؤدي عمله بما يرضي الله.

وتناول " مختار" خلال مؤتمر المتابعة العديد من الملفات الاخري التي تستهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين شملت ضرورة تنشيط التحصيل لمستحقات الدولة في مقدمتها رسوم النظافة وكذلك ومتابعة موقف انشاء مجمع خدمات بالدقهلية وتنفيذ محطة الصرف الصحي بالزعفران بالمنصورة وتطوير حديقة الحيوان وشجرة الدر وكذا متابعة موقف عدد من المشروعات المتعثرة لاعطاء دفعة للعمل بها وموقف تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة بمراكز ومدن المحافظة.

 

 

أحتياجات المواطن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الخطة الاستثمارية الجديدة الوصلات الكهربية تشكيل لجان متابعة ديوان عام المحافظة

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