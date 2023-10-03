تشجيع الاستثمار في مجال الخدمات البيئية.. ورشة عمل بالسعودية

نظمت ‫الغرفة التجارية بمنطقة تبوك في المملكة العربية السعودية‬، ورشة عمل حول تشجيع الاستثمار في مجال الخدمات البيئية، بالتعاون مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بحضور عدد من المهتمين والمهتمات في مجال الاستثمار بهذا المجال.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، فقد تناولت الورشة، التعريف بالخدمات التي يقدمها المركز، وضرورة الاهتمام بالبيئة، ودور المركز ورسالته وأهدافه، وجهود المملكة ودورها الريادي في الحفاظ عل البيئة.

كما جرى مناقشة، فرص الاستثمار في القطاع البيئي، وأبرز النطاقات المصنفة، وطرق التقديم للحصول على التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة ذات العلاقة ومتطلباتها.