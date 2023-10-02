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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

داعية: المرأة لها القدرة على إدارة أكثر من عمل في وقت واحد

الزواج
الزواج

قالت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، إن الزوجة عليها أن تملك من المهارة ما يعينها على إدارة الخلاف مع زوجها في البيت، منوهة أن هناك فروق بين الرجل والمرأة، والتفوق هنا للمرأة فلديها القدرة على حسن الإدارة لأكثر من عمل في وقت واحد.

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وأضافت دينا أبو الخير، في بث مباشر على صفحة موقع صدى البلد، عن طرق التعامل بين الزوجين، أن الزوج عليه أن يعرف طباع المرأة ويعرف كيفية تفكيرهن، وهنا لن يقف كثيرا أمام تصرفاتها ويقل الخلاف بين الزوجين، ولن يسفه مما ترغب فيه المرأة.

وأشارت إلى أن الشرع الحنيف، أمرنا بتطبيق مكارم الأخلاق، منوهة أن حسن الخلق هو الذي يقود المسيرة للتغيير سواء من الزوج أو من الزوجة، فهو مفتاح لحل كل المشاكل.

تفوق الزوجة في إدارة البيت

وقال الشيخ عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الزوجة شريكة حياة وليست خادمة للزوج، ولكل طرف من الزوجين عليه مجموعة من المهام يقوم بها.

وأوضح عبد العزيز النجار، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية هند النعساني، والذي برأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الزوجة تقوم بمهامها المنزلية، ودون أن ينقصها ذلك في شيء، سنة الحياة أن تدير الزوجة أمور المنزل، متابعا: هي الملكة التي تدير البيت، وليس كما يدعى البعض أنها خادمة.

واستشهد بتعامل رسول الله مع زوجاته ومساعدة الرسول لهم في أعمال البيت، مضيفا: يجب على كل زوج أن يأخذ النبي قدوة له في كل أمور حياته.

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