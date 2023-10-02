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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بشير العدل: مؤتمر حكاية وطن رسالة تنويرية للمجتمع

صدى البلد

أكد الكاتب الصحفى بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، المتخصص فى الشأن الاقتصادى، أن مؤتمر حكاية وطن، الذى شهده الرئيس السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعلى مدار 3 أيام، يعد رسالة تنويرية هامة للمجتمع.
قال «العدل» فى تصريحات له اليوم، إن الحكومة استعرضت، خلال مؤتمر “حكاية وطن”، خطط القيادة السياسية للنهوض بالدولة، وجهود الحكومة، كل وزارة فى اختصاصاتها، لترجمة تلك الخطط إلى واقع ملموس على الأرض، يلمسه المواطنون، فى كافة المجالات، السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، والتعليمية، وغيرها من المجالات، التى تمثل أهمية، وأولوية للقيادة السياسية، لتلبية احتياجات المواطنين.
وأكد الكاتب الصحفي، أن ماقامت به الحكومة، ممثلة فى الوزارات المختلفة، من استعراض تلك الخطط، والجهود المبذولة لتنفيذها، وتحويلها إلى واقع يلمسه المواطنون، فى مختلف المجالات، يمثل رسالة تنويرية هامة للمجتمع، وإعلامه بما يجرى فى ربوع مصرنا الحبيبة، كما أنه رسالة طمأنة للمواطنين على استقرار وأمن، وتقدم الدولة، نحو جمهورية جديدة، قوامها المواطن، والعمل على تلبية احتياجاته.
وأوضح أن ما قام به الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية، واستعرضته الحكومة، خلال مؤتمر حكاية وطن، يمثل حصيلة انجازات للقيادة السياسية على مدار عقد من الزمان، شهدت خلاله الدولة تحولا كبيرا، وتقدما ملحوظا فى كافة المجالات.
وشدد على أن مؤتمر حكاية وطن، قدم خلال 3 أيام فقط، ما كان يجب أن تقدمه وسائل الإعلام على اختلاف وسائلها، من مقروءة، ومسموعة، ومرئية، على مدار عقد من الزمان.
دعا وسائل الإعلام إلى متابعة خطط القيادة السياسة، وجهود الحكومة، وتنوير الرأى العام بها، والقيام بالرسالة الإعلامية، كما ينبغى أن تكون، من وإلى المجتمع.

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