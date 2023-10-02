السيسي للمصريين: لو اختزلتم العلاقة بيني وبينكم إني أكون موجود هنا ده يجرحني

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى الشعب المصري قائلا:" إن اختزلتم العلاقة بيني وبينكم إني أكون موجود هنا ده يجرحني ".

وقال الرئيس السيسي في كلمته في جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي بمؤتمر حكاية وطن،: "في 2011 تم استهداف وزارة الداخلية، وكان هناك محاولات إحداث وقيعة بين الشرطة والجيش آنذاك، مضيفا: " في ٢٠١١ حذرت من تفكك روابط الدولة بعد استهداف مؤسساتها.

وأضاف الرئيس السيسي: "ربنا لما يحافظ على بلد محدش يقر يكسرها أبدا".

وأكمل الرئيس السيسي: كل مقومات التدمير وهدم الدولة كانت متوفرة في 2011 ومفيش مؤسسة كانت على حيلها عدا الجيش "