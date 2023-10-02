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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي للمصريين: لو اختزلتم العلاقة بيني وبينكم إني أكون موجود هنا ده يجرحني

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي،  رسالة إلى الشعب المصري قائلا:"  إن اختزلتم العلاقة بيني وبينكم إني أكون موجود هنا ده يجرحني ".

الرئيس السيسي: اتعمل مخطط للإساءة للجيش وتشويه صورته في 2011

السيسي: تم العمل على إحداث وقيعة بين الجيش والداخلية بعد 2011

وقال الرئيس السيسي في كلمته في جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي بمؤتمر حكاية وطن،: "في 2011 تم استهداف وزارة الداخلية، وكان هناك محاولات إحداث وقيعة بين الشرطة والجيش آنذاك، مضيفا: " في ٢٠١١ حذرت من تفكك روابط الدولة بعد استهداف مؤسساتها.

 

وأضاف الرئيس السيسي: "ربنا لما يحافظ على بلد محدش يقر يكسرها أبدا".

 

وأكمل الرئيس السيسي: كل مقومات التدمير وهدم الدولة كانت متوفرة في 2011 ومفيش مؤسسة كانت على حيلها عدا الجيش "

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