أول رد من النيجر بعد قبول وساطة الجزائر

أكد مصدر في وزارة الخارجية النيجرية، اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023 أن نيامي، وافقت على وساطة الجزائر بعد مشاورات عديدة مع سفيرها في نيامي، بحسب ما أوردته فضائية "العربية".

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية في وقت سابق من اليوم الاثنين، تلقيها خطابا من نظيرتها في النيجر، بشأن المبادرة الجزائرية لحل الأزمة في البلد الواقع بغرب أفريقيا.

ذكرت الخارجية الجزائرية في بيانها أن "القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها".

وأضافت أن الرئيس عبد المجيد تبون، كلف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن، بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية.

وتنص المبادرة على تحديد فترة زمنية مدتها ستة أشهر لبلورة وتحقيق حل سياسي يضمن العودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي في النيجر عبر معاودة العمل السياسي في البلاد.

وتدار الفترة الانتقالية تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد.

وفي 26 يوليو الماضي، شهدت النيجر انقلابا عسكريا أطاح بالرئيس محمد بازوم.

وتوالت المطالب الدولية بإطلاق سراح بازوم وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، بينما أصر المجلس العسكري الحاكم على موقفه.