عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سحر وحيوانات مرعبة.. لمحة داخل أخطر قبيلة بـ نيجيريا | صور

لمحة داخل اخطر قبيلة
لمحة داخل اخطر قبيلة بنيجيريا

تعد الثعابين السامة والضباع المزمجرة وقردة البابون المرعبة جزءًا من واحدة من أكثر السيركات المتنقلة غير العادية في العالم والتي تقودها عصابات الشوارع الأكثر شجاعة في نيجيريا.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “ديلي ستار”،  يستخدم رجال الضباع مزيجًا رائعًا من الفودو والحيوانات القاتلة لكسب عيشهم، حتى أطفالهم نشأوا وهم يضعون الثعابين حول أعناقهم محمية بالجرعات والتعاويذ والسحر القديم. 

 لمحة داخل اخطر قبيلة بنيجيريا 

تقضي القبيلة الحضرية - التي يعتقد الكثيرون أنها تمتلك قوى خارقة للطبيعة - نصف العام في السفر وتقديم العروض في جميع أنحاء نيجيريا، ما يذهل الجماهير بحركاتهم المثيرة التي تتحدى الموت باستخدام الحيوانات التي أمسكوا بها بأنفسهم من الأدغال ووضعوها تحت سيطرتهم.

يقدم فيلم وثائقي على اليوتيوب من إنتاج Our Life نظرة ثاقبة للعصابة التي يقول رئيسها الهزاي: "عندما نخرج هذه الحيوانات، يندهش الناس. هذه ليست حيوانات تعيش مع البشر بشكل طبيعي، عندما يراها الناس، يندهشون.

 لمحة داخل اخطر قبيلة بنيجيريا 

وأضاف "لقد أعطانا الله القدرة على منعهم من إيذاء أي شخص، وهذه هي الطريقة التي نكسب بها رزقنا".

بدأ باراو، وهو مدرب ضباع مخضرم يبلغ من العمر 50 عامًا، مسيرته المهنية في سن التاسعة ويضع رأسه بين فكي الضباع ويمتطيها مثل الخيول كجزء من تصرفاته.

وقال: "نحن نستخدم النباتات التي نشربها لتمنحنا الطاقة، وإذا أمسكت بنا الحيوانات أو عضتنا، فهذا لا يضر. لدينا أيضًا جرعات سحرية تمنحنا القوة. يمكنني حتى أن أضع رأسي في أفواههم - أستطيع أن أفعل أي لعبة أريد أن أفعلها مع هذه الحيوانات.

وأضاف " لكن في بعض الأحيان يتم استهداف رجال الضباع من قبل عصابات الشوارع سيئة السمعة الأخرى في حروب شرسة على النفوذ، بينما يشقون طريقهم عبر غرب أفريقيا.

الثعابين الثعابين السامة قردة البابون قبيلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تظهر حمل درة في الأشهر الأولى.. تفاصيل

مفاجأة في براءة زوج نانسي عجرم بقضيةً مقتل الشاب السوري

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

عاجل.. العربى الأفريقي يطرح الشهادة الأعلى فى تاريخ مصر بمعدل فائدة 65%

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

ذروة الهزات الأرضية بقوة 7 ريختر| العالم الهولندي يحذر من 3 أيام خلال أكتوبر.. اقتران جديد للكواكب

ترشيحاتنا

أبو الغيط يكشف ماذا فعلت مصر بعد حرب 1967.. فيديو

من هو المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية؟

معلومات هامة جدا| أحمد موسى يفجر مفاجأة عن حلقة الأربعاء المقبل.. فيديو

دراسة مرعبة.. كارثة تضرب 3 مدن عربية بعد دانيال وهذا موقف الإسكندرية

استلم مصر خرابة.. ميمي جمال تدعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

النفايات على قاسم سليماني.. القصة الكاملة لإلغاء مباراة سباهان الإيراني والاتحاد السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور أشرف زكي.. رضا البحراوي يحيي حفل انتصارات أكتوبر ودعم الرئيس السيسي

كلاكيت تاني مرة| توفيق عبد الحميد يعلن عن اعتزاله.. ما السبب ؟

ذروته غدا.. الخبير الهولندي يحدد 3 أكتوبر موعدا لزلزال بقوة 6.5 درجة

بدء عزاء محمد فريد وجمال عبد الناصر أول الحاضرين

فيديو

حلقة النار.. العالم في انتظار ظواهر فلكية نادرة وهذا موعدها/ فيديوجراف

هل ينسحب منافس الأهلى من دوري السوبر الأفريقي؟.. تغطية خاصة

الرئيس السيسي يكشف عن مشروع صحي ضخم .. ومفاجأة حول معهد ناصر

موقف محرج .. شاب يتقدم لخطبة فتاة على المسرح في حفل كاظم الساهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ