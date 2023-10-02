سحر وحيوانات مرعبة.. لمحة داخل أخطر قبيلة بـ نيجيريا | صور

تعد الثعابين السامة والضباع المزمجرة وقردة البابون المرعبة جزءًا من واحدة من أكثر السيركات المتنقلة غير العادية في العالم والتي تقودها عصابات الشوارع الأكثر شجاعة في نيجيريا.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “ديلي ستار”، يستخدم رجال الضباع مزيجًا رائعًا من الفودو والحيوانات القاتلة لكسب عيشهم، حتى أطفالهم نشأوا وهم يضعون الثعابين حول أعناقهم محمية بالجرعات والتعاويذ والسحر القديم.

لمحة داخل اخطر قبيلة بنيجيريا

تقضي القبيلة الحضرية - التي يعتقد الكثيرون أنها تمتلك قوى خارقة للطبيعة - نصف العام في السفر وتقديم العروض في جميع أنحاء نيجيريا، ما يذهل الجماهير بحركاتهم المثيرة التي تتحدى الموت باستخدام الحيوانات التي أمسكوا بها بأنفسهم من الأدغال ووضعوها تحت سيطرتهم.

يقدم فيلم وثائقي على اليوتيوب من إنتاج Our Life نظرة ثاقبة للعصابة التي يقول رئيسها الهزاي: "عندما نخرج هذه الحيوانات، يندهش الناس. هذه ليست حيوانات تعيش مع البشر بشكل طبيعي، عندما يراها الناس، يندهشون.

لمحة داخل اخطر قبيلة بنيجيريا

وأضاف "لقد أعطانا الله القدرة على منعهم من إيذاء أي شخص، وهذه هي الطريقة التي نكسب بها رزقنا".

بدأ باراو، وهو مدرب ضباع مخضرم يبلغ من العمر 50 عامًا، مسيرته المهنية في سن التاسعة ويضع رأسه بين فكي الضباع ويمتطيها مثل الخيول كجزء من تصرفاته.

وقال: "نحن نستخدم النباتات التي نشربها لتمنحنا الطاقة، وإذا أمسكت بنا الحيوانات أو عضتنا، فهذا لا يضر. لدينا أيضًا جرعات سحرية تمنحنا القوة. يمكنني حتى أن أضع رأسي في أفواههم - أستطيع أن أفعل أي لعبة أريد أن أفعلها مع هذه الحيوانات.

وأضاف " لكن في بعض الأحيان يتم استهداف رجال الضباع من قبل عصابات الشوارع سيئة السمعة الأخرى في حروب شرسة على النفوذ، بينما يشقون طريقهم عبر غرب أفريقيا.