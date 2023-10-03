الإعفاء من عوائد الاستثمار أبرزها.. مزايا بالجملة للمصريين في الخارج وفقا للقانون

يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن المزايا والتسهيلات لصالح المصريين المقيمين في الخارج، وفقا لقانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، وهي كما يلي:

منح القانون المصريين المقيمين بالخارج ما يلي :

1- الإعفاء من عائد استثمار الودائع التى يودعها المهاجرون المصريون فى أحد البنوك العامة فى مصر من كافة الضرائب والرسوم.

2- إعادة تعيين العامل الذى كان يعمل فى الحكومة أو فى إحدى وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو القطاع العام الذى قبلت استقالته بقصد الهجرة الدائمة وهاجر إلى الخارج إذا عاد إلى الوطن خلال سنتين من تاريخ قبول استقالته بالجهة التى كان يعمل بها قبل هجرته متى قدم طلبا بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عودته النهائية.

3-تكون إعادة تعيين العامل فى الوظيفة السابقة التى كان يشغلها إذا كانت خالية فى وظيفة أخرى مماثلة.

4- يجوزإعادة تعيين من جاوزت هجرته مدة السنتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة متى توافرت فيه اشتراطات شغل الوظيفة، ويعفى فى هذه الحالة من إجراءات الامتحان أو المسابقة المتطلبة لشغل الوظيفة.