نجوم الفن في عزاء نجل سامي العدل.. فيديو

بدأ منذ قليل عزاء المخرج الشاب أحمد سامي العدل، وذلك في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والذي رحل عن عالمنا صباح يوم السبت الماضي بعد صراع مع المرض.

حرص على تقديم واجب العزاء نقيب الممثلين أشرف زكي وانوشكا وهنادي مهنا و وفاء مكي ولقاء سويدان.

واستقبل المنتج جمال العدل وشقيقه مدحت العدل عزاء نجل أخيهم.



أحمد سامي العدل:

كشفت شقيقته رشا سامي العدل تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شقيقها الأصغر "أحمد"، وكتبت منشوراً على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أرفقته بصورة تجمعها بشقيقها الراحل وهو طفل.

وقالت رشا العدل: "قاعدين على البحر في دهب في ساعة غروب بنضحك وبنعيط سوا ونشتكي لبعض قد إيه أبونا وحشنا وقد إيه الحياة من غيره صعبة فضفضنا لبعض ووعدنا بعض بحاجات كتير".





وأضافت شقيقة الفنان الراحل: "رجع القاهرة على وعد بلقاء قريب نتجمع فيه تاني، وجيه اللقاء بعد مكالمة تليفون الحقي أخوكي تعبان في المستشفى جريت عليه لقيت التعب والألم زايدين على عمره عمرين مش عارف يتنفس وكلامه بصعوبة، قعدت أكلمه وأضحكه وأحاول أهون عليه شوية وأسيبه يرتاح شوية".

وتابعت "رشا" في منشورها: "وفي عز محاولاتي نقله لمستشفى تانية فقد نبض قلبه لثواني قدامي اتخضيت الدكاترة طمنوني وقالوا مفيش حاجة أهو زي الفل بس قلبي وجعني ولقيتني بقول له عايزاك تسبح وتقول الشهادة معايا وتفضل تقول كل القرآن اللي أنت حافظه يا دوبك لفيت ظهري ولسه هأخرج أشوف موضوع الإسعاف ونقله، لقيت دكاترة وممرضين في كل حتة حوالين أحمد بيحاولوا ينعشوه 38 دقيقة علي الساعة محاولات وأنا واقفة قدامه قلبي بيتقطع وروحي أنا بتطلع مني ماسكة في خيط أمل من الدخان أتقطع بآخر نفس منه وراح أحمد، أخويا الصغير الطيب الحنين الهادي".