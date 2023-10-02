بيان عاجل من أرمينيا بشأن زيارة الأمم المتحدة لإقليم كاراباخ

قال وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، اليوم الأثنين، إن بعثة الأمم المتحدة التي وصلت إلى ناجورنو كاراباخ أمس كانت متأخرة للغاية.

وأضاف ميرزويان في بيان له خلال اجتماع مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة وممثلي المنظمات الدولية: "فيما يتعلق بوصول بعثة الأمم المتحدة إلى ناجورنو كاراباخ أمس، فأنها وصلت متأخرة"، لافتا إلى أن الشيء الوحيد الذي ستتمكن البعثة من القيام به هو تسجيل التطهير العرقي للسكان الأرمن في ناجورنو كاراباخ.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان، إن فريقا من الأمم المتحدة زار ناجورنو كاراباخ، ودعا إلى بذل الجهود لبناء الثقة في المنطقة.

وجاء في بيان الأمم المتحدة، أن "الفريق يؤكد على ضرورة بناء الثقة، مضيفا أن ذلك سيتطلب وقتا وجهدا من جميع الأطراف".

وبحسب البيان، انطلق الفريق بقيادة فلادانكا أندريفا، المنسقة المقيمة في أذربيجان، لتقييم الوضع على الأرض وتحديد الاحتياجات الإنسانية للأشخاص المتبقين والمتنقلين".

التقى مسؤولو الأمم المتحدة مع المواطنين وممثلي المجتمع المحلي واطلعوا مباشرة على الوضع فيما يتعلق بالصحة والتعليم.

وقال البيان: "أذهلت البعثة من الطريقة المفاجئة التي غادر بها السكان المحليون منازلهم والمعاناة التي تسببت بها تلك التجربة".