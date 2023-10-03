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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023: كن حريصا على صحتك

صدى البلد

يتسم مواليد برج السرطان بالحدس العالي، وحب الخير للغير، ولكنه متملك بعض الشيء، وأصحاب هذا البرج هم المولودون خلال الفترة (21 يونيو – 22 يوليو).

اليكم توقعات برج السرطان وحظك اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023.

برج السرطان وحظك اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023


الوقت من ذهب فاحرص على الحفاظ عليه واقض أوقاتك مع من تحب ومن تشعر حقًا معهم بتقدير الذات. اليوم مختلف فكن أكثر حذرًا، يجب أن تسير الأمور العاطفية بشكل جيد. عليك اليوم أن تتابع مشروعاتك الإبداعية في المجتمع المحيط بك. اليوم سيشحن الآخرون طاقتك فكن مستعدا.


حظك اليوم برج السرطان مهنيا:

تجنب تكرار أي خطط سابقة ولكن جدد في أفكارك وخططك بالعمل، واختر فريق عمل جيد قادر على تخطي الصعوبات لتحقيق النجاح سويًا، تعاون مع الفريق واختار أفضل الخبرات السابقة.


برج السرطان حظك اليوم عاطفيا:

احذر من اشتعال الخلافات مع المقربين منك ولا سيما مع شريك حياتك خلال الفترات المقبلة وتخلى عن السلبيات التي تتسبب في توتر العلاقة العاطفية، التزم الصمت.


برج السرطان حظك اليوم صحيا

انت بحاجة للحد من تناول الاكلات الدسمة لفترة طويلة لكي لا تصاب بحالة من السمنة المفرطة التي تتسبب في زيادة الأمراض، فكن حريص على صحتك بشكل جيد.


برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان سفر مع الأصدقاء والعائلة وبعض الاكتشافات التي تجعلك تشعر بالسعادة لفترات طويلة، وحافظ على تجديد العلاقات وحاول ألا تخسر علاقاتك.

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تناول الثوم في هذا التوقيت يسبب أضراراً خطيرة

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