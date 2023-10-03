خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة.. الإعلان عن شراكة جديدة للتطوير العقاري بخبرات مصرية

أعلنت الأهلي صبور خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة اطلاق شراكة جديدة من نوعها تحت مسمى Melee تتركز محفظة اعمالها علي تطوير مشروعات سكنية ذات علامات تجارية وأيضا مشروعات تجارية وإدارية ونواديٍ رياضية وفنادق ومناطق الترفيه بمواصفات عالمية وبالشراكة مع عدد من الخبراء العالميين.

اكد جاسر بهجت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الجديدة نحن نضع نصب أعيننا تقديم تصور جديد لشركات التطوير التي تمتلك من الفكر والإرادة ما يمكنها من تقديم منتجات عقارية قادرة على المنافسة عالميًا.

وأضاف نقدم قيمة مضافة للسوق المصري وليس مجرد شركة جديدة تنضم للقطاع العقاري، فنحن نسعى إلى تقديم مشروعات سكنية ذات علامات تجارية ومشروعات تجارية وإدارية وفندقية ورياضية تتناسب مع متطلبات العملاء من مختلف الفئات العمرية من خلال بحث مستمر وتحليل شامل لعقلية العميل واختلاف توجهاته، بالإضافة إلى مساهمة هذه المشروعات في نقل صورة جديدة عن المنتج العقاري المصري وحجم التطور به في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد بالسنوات الأخيرة."

وأضاف : "نستهدف أن تقدم مشروعاتنا بعدًا جديدًا للمشروعات السكنية بمصر التي تجمع ما بين الاستغلال الأمثل لكل جزء منها والجمال في التصميم مع الاستفادة بكل عناصر الطبيعة بها، مستعينين في ذلك بالعديد من الخبراء والمتخصصين العالميين في مجالات التخطيط والتصميم الهندسي والمعماري.

واكد وجود طلبٍ قوي على الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية والمساحات التجارية والإدارية والمرافق الرياضية ومؤسسات الضيافة في ظل ما تتمتع به مصر من مقومات كثيرة جعلتها من أهم بلدان المنطقة جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.