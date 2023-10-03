أخبار التعليم| نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023 الآن عبر هذا الرابط .. القومي للبحوث يسلم شهادات للحاصلين على جوائز الدولة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



تمريض القاهرة تعقد لقاء تعريفي لطلاب الفرقة الأولى

أعلنت كلية التمريض جامعة القاهرة ، تعليمات هامة لطلاب المستجدين بالمستوى الأول ٢٠٢٣ -٢٠٢٤.



عميدة آداب عين شمس ورش عمل ودورات تدريبية بالمجان للطلاب

تفتتح الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب العام الجامعي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وبإشراف بحضور الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، وتنسيق سوها السبع مديرة إدارة رعاية الشباب.

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. نتيجة تقليل الاغتراب الآن عبر هذا الرابط

ينتظر الطلاب الدبلومات الفنية 2023 نتيجة تقليل الاغتراب في مختلف محافظات الجمهورية، ويشغل أذهان الطلاب وأولياء أمورهم معرفة نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 عبر جوجل، حيث يحرصوا على موعد نتيجة التحويلات ما بين الكليات والمعاهد، وخاصة عقب انتهاء تسجيل رغباتهم من ضمن تقليل الاغتراب، طبقًا لتعليمات وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي.

القومي للبحوث يعقد احتفالية لتسليم شهادات للحاصلين على جوائز الدولة وجوائز المركز لعام 2022 .. غدا

أعلن المجلس القومي للبحوث عن عقد احتفالية المركز القومى للبحوث لتسليم شهادات للحاصلين على جوائز الدولة وجوائز المركز لعام 2022 وكذلك جوائز الهيئات والافراد لعام 2021، وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 4 اكتوبر ،بالقاعة الرئيسية بالمركز .

لبرامج محو الأمية.. بروتوكول بين الهيئة العامة لتعليم الكبار وحزب شعب مصر

وقع محمد ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، بروتوكولا ذاتيا مع المستشار أشرف المقدم، رئيس حزب شعب مصر، وذلك يوم الإثنين الموافق2/10/2023بديوان عام الهيئة.



جامعة القاهرة تطلق برنامجا تدريبيا حول النشر الدولي للبحوث العلمية

تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.