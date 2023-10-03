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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

دار «تشكيل» تعلن تبنيها نشر العمل الفائز بجائزة سيد حجاب

سيد حجاب
سيد حجاب

أعلنت دار تشكيل للنشر والتوزيع عن تبنيها لنشر العمل الفائز بجائزة سيد حجاب، وهي الجائزة التي أعلنت منذ أيام قليلة، وفاز بها الشاعر محمد مرعي، وذلك في الاحتفالية الخاصة التي شهدها مسرح معهد الموسيقى العربية بوسط القاهرة في الذكرى الـ 83 لميلاد الشاعر الكبير.

وقال سيد شعبان مدير دار تشكيل للنشر والتوزيع، إن سيد حجاب اسم كبير من أسماء العامية المصرية ويجب أن يلقى الاحتفاء المناسب لمنجزه من دواوين شعرية وأعمال فنية وغيرها مما أثرى العامية المصرية.

وأكد شعبان، إن العمل الفائز بالجائزة في دورتها الأولى سيطرح قريبًا؛ بعدما تم الاتفاق مع الدكتورة ميرفت الجسري أرملة الشاعر الراحل على تولي دار تشكيل للنشر والتوزيع مسئولية النشر في هذه الدورة والدورات المقبلة، ومن جهتنا فقد أسعدنا الأمر خاصة وأن تشكيل معروفة بنشر الأعمال الشعرية وتعتبر الدار الخاصة الوحيدة التي تنشر الكثير من الدواوين سنويا لشعراء كبار وشباب.

أما عن سيد حجاب فهو شاعر مصري كبير ولد بمحافظة الدقهلية في 23 سبتمبر من عام 1940 وتوفي في 25 يناير من عام 2017.

التحق بقسم العمارة بكلية هندسة جامعة الإسكندرية عام 1956، ثم انتقل إلى جامعة القاهرة لدراسة هندسة التعدين عام 1958.

وفي إحدى ندوات القاهرة التقى حجاب والشاعر عبد الرحمن الأبنودي، ونشأت بينهما صداقة بعد هذا اللقاء، ثم تعرف إلى صلاح جاهين الذي تنبأ له بأنه سيكون صوتا مؤثرا في الحركة الشعرية.

وفى منتصف الستينات من القرن الماضي احتفى المثقفون بأول ديوان له «صياد وجنية»، وبعده انتقل إلى الناس عبر الأثير من خلال مجموعة البرامج الإذاعية الشعرية «بعد التحية والسلام» و«عمار يا مصر» و«أوركسترا»، وقد كان الأبنودي يقدم معه البرنامج الأول بالتناوب، كل منهما يقدمه 15 يوما، وبعد فترة انفصلا، وبدأ كلا منهما يقدم برنامجا منفصلا. 

كما شارك سيد حجاب في الندوات والأمسيات الشعرية والأعمال التليفزيونية والسينمائية في محاولة للوصول للجمهور، وقدمه جاهين لكرم مطاوع ليكتب له مسرحية «حدث في أكتوبر»، وتوالت أعماله الشعرية.

دار تشكيل للنشر والتوزيع العمل الفائز بجائزة سيد حجاب الشاعر محمد مرعي مسرح معهد الموسيقى العربية سيد شعبان

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