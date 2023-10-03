المستشار محمود فوزي: أعتز بتكليف الرئيس السيسي لي لرئاسة حملته الانتخابية

أعرب رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي والممثل القانوني لها، المستشار محمود فوزي، عن تقديره واعتزازه لتكليف الرئيس السيسي له، لرئاسة حملته الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، وأن يكون ممثلا قانونيا للرئيس بها.

وقال فوزي- على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”-: "إن إدراكي لحجم التضحيات العظيمة، وقناعتي بالجهود المخلصة الصادقة التي بذلها الرئيس منذ 2014 وحتى اليوم، فضلاً عن التنمية الشاملة الحقيقية والفعلية التي شهدتها البلاد قطاعياً وجغرافياً، والثقة الكبيرة والأمل في مستقبل أفضل؛ كانت كلها سببا أساسيا وراء هذا الشعور".

وأضاف: "أتذكر سنوات خدمتي في مجلس الدولة والتي تعلمت فيها على مدار سنواتٍ طوال من أساتذة عظام وأجلاء التقاليد القضائية، وتشربت منهم العلم القانوني في أصوله السليمة، وأحببت من خلالهم روح العدالة والإنصاف".

وواصل: "لقد تدربت طوال سنوات خدمتي بمجلس الدولة على كيفية الوصول إلى التوازن الدقيق والصعب بين المصلحة العامة التي هي هدف كل إجراء وقرار إداري، والمصلحة الخاصة التي ينادي بها الخصوم والمعروضة حالاتهم بقضاياهم ومسائلهم، فحرصت خلال ذلك كله على أن أؤدي واجبي بالأمانة والصدق".

وجدد شكره للرئيس السيسي على ثقته الغالية والثمينة، داعيا الله أن يوفقه لما فيه صالح مصر والمصريين.