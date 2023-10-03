عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المستشار محمود فوزي: أعتز بتكليف الرئيس السيسي لي لرئاسة حملته الانتخابية

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

أعرب رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي والممثل القانوني لها، المستشار محمود فوزي، عن تقديره واعتزازه لتكليف الرئيس السيسي له، لرئاسة حملته الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، وأن يكون ممثلا قانونيا للرئيس بها.

وقال فوزي- على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”-: "إن إدراكي لحجم التضحيات العظيمة، وقناعتي بالجهود المخلصة الصادقة التي بذلها الرئيس منذ 2014 وحتى اليوم، فضلاً عن التنمية الشاملة الحقيقية والفعلية التي شهدتها البلاد قطاعياً وجغرافياً، والثقة الكبيرة والأمل في مستقبل أفضل؛ كانت كلها سببا أساسيا وراء هذا الشعور".

وأضاف: "أتذكر سنوات خدمتي في مجلس الدولة والتي تعلمت فيها على مدار سنواتٍ طوال من أساتذة عظام وأجلاء التقاليد القضائية، وتشربت منهم العلم القانوني في أصوله السليمة، وأحببت من خلالهم روح العدالة والإنصاف".

وواصل: "لقد تدربت طوال سنوات خدمتي بمجلس الدولة على كيفية الوصول إلى التوازن الدقيق والصعب بين المصلحة العامة التي هي هدف كل إجراء وقرار إداري، والمصلحة الخاصة التي ينادي بها الخصوم والمعروضة حالاتهم بقضاياهم ومسائلهم، فحرصت خلال ذلك كله على أن أؤدي واجبي بالأمانة والصدق".

وجدد شكره للرئيس السيسي على ثقته الغالية والثمينة، داعيا الله أن يوفقه لما فيه صالح مصر والمصريين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنهى الاتفاق| آخر المستجدات بين الأهلي وأحمد فتوح نجم الزمالك.. تفاصيل

صورة تظهر حمل درة في الأشهر الأولى.. تفاصيل

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

من هو المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية؟

مفاجأة في براءة زوج نانسي عجرم بقضيةً مقتل الشاب السوري

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

رفض 2 مليون دولار.. ميدو يوجه تحية خاصة لـ رئيس الاتحاد السكندري

ترشيحاتنا

الاتفاق تم.. الأهلي يقترب من خطف أحمد فتوح في يناير

إصابة عسكريين في غارة إسرائيلية على مواقع للجيش السوري بمحيط دير الزور

إصابات خطيرة لـ نقيب المهندسين في حادث على الصحراوي الشرقي ببني سويف

تعرف على مخالفاتك المرورية وأنت بالبيت وادفع وتظلم من مكانك

أحمد كريمة: المشاركة في الانتخابات واجب شرعي والامتناع عنها كتمان للشهادة

إزاي تفوقي بسرعة الصبح.. فيتامينات مهمة للأمهات في المدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يتم تحضير فنجان قهوة في الفضاء؟.. لن تصدق

العثور على نبيذ عمره 5 آلاف في مصر.. خبير أثري يكشف مفاجأة| خاص

بحضور أشرف زكي.. رضا البحراوي يحيي حفل انتصارات أكتوبر ودعم الرئيس السيسي

كلاكيت تاني مرة| توفيق عبد الحميد يعلن عن اعتزاله.. ما السبب ؟

فيديو

اتوبيس يجوب شوارع القاهرة.. حمو بيكا يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

حلقة النار.. العالم في انتظار ظواهر فلكية نادرة وهذا موعدها/ فيديوجراف

هل ينسحب منافس الأهلى من دوري السوبر الأفريقي؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ