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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حكاية وطن.. قرار رئاسي جديد بشأن الضحايا المصريين في ليبيا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تدعم مصر من خلال وزارة التضامن الاجتماعي 1.4 مليون يتيم، ليسوا جميعهم فقراء، أو يتيمي الأبوين، وكانت وزارة التضامن تدعم 114 ألف يتيم، والآن تدعم 245 ألفًا.

وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها ضمن فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نتحدث عن دعم بمبالغ ليست بسيطة، أي 1.750 مليار جنيه سنويا، وهذا القطاع عليه تبرعات كثيرة، والمسألة ليست في حوكمة تبرعات الأيتام ووصولها إلى مستحقيها، وهذا ما ندخل فيه مع جمعيات أهلية والجمعية الشرعية ووصلنا إلى 20% منهم، ورئيس الوزراء وافق على الوصول إلى 5% من تكافل وكرامة ونصرفها في مساعدات كمصروفات مدارس وملابس الأعياد وأشياء أخرى".

فيما قاطع الرئيس السيسي، وزيرة التضامن، ووجه حديثه إلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قائلا: "دكتور معيط، عزز الرقم ده، يعني الرقم مليار و750 نحط مليار و750، يعني يبقى 3.5 مليار"، ووجهت الوزيرة الشكر للرئيس السيسي، ليبادرها الحديث: "ماحدش بيجيب حاجة من جيبه، ده من جيب مصر".

الإغاثة والتعويضات في الكوارث

وأكملت الوزيرة: "بالنسبة لـ الإغاثة والتعويضات في الكوارث مثل القطاعات والكوارث وغيرها التي تخسر فيها الأسر كل ما تملك، جرى زيادة الدعم من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه كتعويض، وزادت النسبة 1000% إضافة إلى أننا نعمل مع الهلال الأحمر المصري وزادت الإغاثة الدولية من 4 دول إلى 14 دولة"، وقاطعها الرئيس السيسي مجددا، بالقول: "من فضلك الرقم اللي حضرتك طرحتيه انتوا كنتوا طلعتوه للضحايا بتوعنا اللي كانوا في ليبيا، أرجو إن الضحايا اللي عندها أسر زوجة وأبناء على طول ياخدوا المعاش بشكل مستمر".

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