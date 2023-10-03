مستشار رئيس الوزراء سابقا: المشاركة في الانتخابات واجب وطني

علق اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء سابقا، على إعلان الرئيس السيسي ترشحه في الانتخابات لفترة رئاسية جديدة.

وقال رفعت قمصان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :" استمتعنا بعروض الوزراء على مدار فعاليات مؤتمر حكاية وطن لأنهم استعرضوا إنجازات 9 سنوات ".

وأضاف رفعت قمصان:" حجم الإنجازات في مصر كبير "، مضيفا:" من أبسط قواعد المشاركة في الحياة السياسية هي الانتخابات ".

وتابع رفعت قمصان :" المشاركة في الانتخابات واجب وطني على المواطن المصري وعلى المصريين أن يشاركوا بفعالية في الانتخابات الرئاسية ".

واكمل رفعت قمصان :" على المواطن أن يشارك ويختار من يشاء ولن يُفرض على المواطن شخص بعينه"، مضيفا:" المشاركة في الانتخابات تعطي صورة حضارية لمصر والوضع السياسي بها".