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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| ابنة فيروز تحذر من إعادة تسجيل أو تصوير أي أعمال فنية للأخوين رحباني.. آسر ياسين ينضم لـ فرقة الموت مع أحمد عز

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد، العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

ابنة فيروز تحذر من إعادة تسجيل أو تصوير أي أعمال فنية للأخوين رحباني

أصدرت ريما الرحباني ابنة الفنانة اللبنانية فيروز، بياناَ  تحذر فيه  من إعادة تسجيل أو تصوير أي أعمال فنية للأخوين رحباني.

 

آسر ياسين ينضم لفرقة الموت مع أحمد عز

انضم الفنان آسر ياسين إلى أبطال فيلم "فرقة الموت" مع الفنان أحمد عز، ومن المقرر أن يجسد خلال الأحداث شخصية الخط الذي يدور حولها أحداث العمل.


 

منهم جمال سليمان وهالة صدقي.. تفاصيل زيارة نجوم الفن للعراق

حرص مجموعة من الفنانين على التواجد في العراق من أجل الدورة الأولى من مهرجان العراق الدولي.

 

عبد الباسط حمودة يحيي احتفالية بمناسبة ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية 2024

أحيا الفنان عبد الباسط حمودة، احتفالية أمام ساحة متحف الحضارة، بمناسبة ترشح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.


 أنغام تنفرد بحفلين في مهرجان ليلة العمر بالكويت

انفردت صوت مصر، النجمة أنغام، بحفلين متتالين، حملا شعار كامل العدد، ضمن مهرجان ليلة العمر، الذي يقام على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، في دار الأوبرا الكويتية، ويشارك في إحياء فعالياته، عدد كبير من نجوم العالم العربي

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