رانيا يوسف تظهر بإطلالة جريئة عبر إنستجرام| شاهد

شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة لها.

وظهرت رانيا يوسف، بإطلالة جذابة وجريئة، مرتدية فستانا قصيرا باللون الأزرق، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، واعتمدت مكياجا جذابا يبرز جمالها، مما حاز على إعجاب متابعيها.

آخر أعمال رانيا يوسف

آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل “شارع 9” بطولة محمود عبد المغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، وآخرون، من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق.

وانتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لأحداث فيلم "التاروت"، والتي تشاركها البطولة فيه النجمة سمية الخشاب، المقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائية.