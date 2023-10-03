كهربا يوجه رسالة مؤثرة عبر إنستجرام: بتمنى دايما سيرتي تيجي بالخير

وجه نجم الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، رسالة لجمهوره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

و كتب كهربا : الانتصار الحقيقي لما سيرتك تتذكر وسط قاعدة تلاق الناس بتقول انك شحص محترم و كويس ، وعمرك ما اتاخرت عن حد ، و كل واحد منهم يحكي علي موقف شخصي عاشة معاك يبين قد اية انت انسان لطيف و شخص يعتمد علية ،حقيقي من كل قلبي بتمني ابقي من الناس دي ودايما سيرتي تيجي بالخير، يارب ارزقني السيرة الطيبة والحق اسمي بالخير أينما ذكر.

وأكد هشام نصر المرشح على مقعد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي لن يتنازل في حقه ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي.

وأضاف نصر، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه لن يتنازل عن حق الزمالك في قضية كهربا، مضيفًا «سنحصل على أموالنا كاملة من قضية كهربا، وأحمد فتوح وزيزو لن يرحلا عن الزمالك».

وواصل تصريحاته، أن القائمة التي يترأسها حسين لبيب في انتخابات الزمالك، أنشأت صندوقًا لدعم الزمالك به ملايين الدولارات، مشيرًا إلى أنه يتمنى إعادة اسم زامورا على ملعب النادي من جديد.

وعن إمكانية إزالة يافطة نادي القرن من على سور نادي الزمالك، قال هشام نصر: «بالفعل تمت إزالتها، لكن نظل ونبقى نادي القرن، وأي حق لصالح الزمالك لن نتركه وسنسعى للحصول عليه».