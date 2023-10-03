عبد الله جورج عن انتخابات الزمالك: المجلس السابق فاشل والكارثة المالية دليل

نشر الإعلامي هاني حتحوت تصريحات عبر برنامج الماتش تصريحات نارية ل عبد الله جورج بشأن انتخابات الزمالك.

وكتب هاني حتحوت : تصريحات نارية من عبد الله جورج عن انتخابات الزمالك ،‏"المجلس السابق فاشل ولا يملك شيء واحد يتم وصفه بالنجاح، والكارثة المالية خير دليل.



و أضاف : وهاني العتال ليس محسوب على المجلس السابق ولكنني رفضت طلبه في الانتخابات ولا أعلم سبب ترشح هؤلاء من جديد"

و كان قد اعلن الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج الماتش عن تبرع حسين السيد بمبلغ ٥٠ ألف دولار لدعم فرق الصالات داخل نادي الزمالك"

و كتب هاني حتحوت عبر فيسبوك: عبد الله جورج في حواره عبر برنامج الماتش "حسين السيد تبرع بمبلغ ٥٠ ألف دولار لدعم فرق الصالات داخل نادي الزمالك" 💥🗣