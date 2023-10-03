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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النقابات العمالية في نيجيريا تعلق إضرابها لأجل غير مسمى

صدى البلد

قالت أكبر الاتحادات العمالية في نيجيريا، إنها علقت إضرابا، كان من المقرر أن يبدأ اليوم الثلاثاء، لأجل غير مسمى؛ وذلك بعد محادثات اللحظة الأخيرة مع حكومة الرئيس بولا تينوبو، التي حذرت من أن هذا الإجراء قد يلحق الضرر بالاقتصاد.

ويتعرض تينوبو لضغوط؛ لتخفيف الصعوبات الاقتصادية، بعد أن ألغى دعم البنزين المستمر منذ عقود، وسمح بانخفاض قيمة عملة النايرا؛ مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في أكبر اقتصاد في إفريقيا ومنتج رئيسي للنفط.

ووافقت الحكومة على زيادة مؤقتة في أجور موظفي الحكومة، ودعم الدخل لمدة 3 أشهر لـ 15 مليون أسرة فقيرة، ووقف مؤقت لضريبة القيمة المضافة على الديزل، من بين عدة تنازلات لمنع الإضراب.

وفي المقابل، ستعلق النقابات الإضراب لمدة 30 يومًا بينما تستمر المفاوضات، بما في ذلك بشأن الحد الأدنى الجديد للأجور لجميع العمال النيجيريين.

وقال جو أجايرو، زعيم حزب المؤتمر العمالي النيجيري، وهو أكبر اتحاد في البلاد، للصحفيين: 'بعد 30 يومًا إذا لم يتم تنفيذ هذه القضايا... فسيُظهر ذلك سوء النية من جانب الحكومة'.

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