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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكويت الكويتي يهزم المحرق البحريني 82 - 61 في البطولة العربية للسلة

فريق الكويت الكويتي
فريق الكويت الكويتي - البطولة العربية للأندية لكرة السلة

فاز فريق الكويت الكويتي، على نظيره المحرق البحريني، بنتيجة 82 - 61، ضمن منافسات البطولة العربية للأندية لكرة السلة الـ35 والتي تقام في الدوحة.

وقال مدير فريق نادي (الكويت) جعفر حسين - في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب المباراة - إن الفريق قدم مباراة جيدة أمام (المحرق) البحريني، لاسيما مع وجود لاعبين اثنين جديدين على الفريق، مؤكدا أن المباراة الأولى لأي فريق تكون النتيجة أهم من المستوى الفني.

وأضاف حسين أن الفريق أمامه مباريات أخرى في البطولة ليقدم فيها نتيجة ومستوى فنيا متقدما، لاسيما وأن (الكويت) هو حامل اللقب الأخير للبطولة.

وتستضيف قطر البطولة العربية للأندية لكرة السلة التي انطلقت أمس وتستمر حتى 12 أكتوبر الجاري.

وتشارك في البطولة 18 فريقا عربيا نقسم على أربع مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى فرق: (قطر) القطري و(المحرق) البحريني و(خدمات البريج) الفلسطيني و(الكويت) الكويتي، فيما تضم المجموعة الثانية كلا من: (الاتحاد السكندري) و(سيب) العماني و(الأهلي) القطري و(دينامو) اللبناني و(اتحاد الجزائر)، أما المجموعة الثالثة فتضم: (القادسية) الكويتي و(وحدة صنعاء) اليمني و(جمعية سلا) المغربي و(الفتح) السعودي، وتضم المجموعة الرابعة: (الاتحاد) الليبي و(دجلة الجامعة) العراقي و(مجد طنجة) المغربي و(بيروت) اللبناني والنادي (الأهلي).

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