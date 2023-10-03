كأس الاتحاد الآسيوي.. العربي الكويتي يتعادل سلبيًا مع النجمة اللبناني

تعادل فريق النادي العربي الكويتي، مع نظيره النجمة اللبناني، بدون أهداف، ضمن مواجهات المجموعة الثالثة لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وحاول (العربي) استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق النقاط الثلاث عبر شن هجمات وتحويل الفرص إلى أهداف لكن دون جدوى، إذ اصطدم بدفاع لبناني محكم استطاع الخروج بنقطة ثمينة، وبهذه النتيجة رفع (الأخضر) رصيده إلى أربع نقاط، في حين حصد (النجمة) اللبناني نقطته الأولى.

وتضم المجموعة الثالثة -إلى جانب (العربي) الكويتي و(النجمة) اللبناني- (الزوراء) العراقي و(الرفاع) البحريني.

وانطلقت البطولة عام 2004، ويعتبر (الكويت) الكويتي و(القوة الجوية) العراقي الأكثر تتويجا باللقب بثلاثة ألقاب.

