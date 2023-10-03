هاتريك.. شباب بلوزداد الجزائري يكمل عقد المتأهلين لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

أكمل شباب بلوزداد الجزائري عقد المتأهلين لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد تكرار فوزه على ضيفه بيو رينجرز السيراليوني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ميلود هدفي، في إياب دور الـ32 من دوري الأبطال.

سجل ثلاثية شباب بلوزداد اللاعب ليونيل وامبا "هاتريك" في الدقائق 78 من ركلة جزاء و80 و90، بينما أحرز إبراهيم توري هدف فريق بيو رينجرز في الدقيقة التاسعة.

كان شباب بلوزداد قد حقق الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 3-1، ليتأهل لدور المجموعات بنتيجة 6-2 بمجموع المباراتين.

ولحق شباب بلوزداد في دور المجموعات بكل من الأهلي وبيراميدز من مصر، ويانج أفريكانز وسيمبا من تنزانيا، والترجي والنجم الساحلي من تونس، ومازيمبي الكونغولي، وبيترو أتلتيكو الأنجولي، وميدياما الغاني، وأسيك أبيدجان الإيفواري، والوداد المغربي، وصن داونز الجنوب أفريقي، ونواذيبو الموريتاني، والهلال السوداني، وجوانينج جالاكسي من بوتسوانا.

وستقام قرعة دور المجموعات يوم 6 أكتوبر الجاري في جوهانسبرج عاصمة جنوب إفريقيا.