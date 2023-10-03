غدًا.. تقديم 3 عروض بمسابقة ذوي الهمم بالدورة التاسعة لمهرجان آفاق مسرحية

أعلن المخرج هشام السنباطي مؤسس وأمين عام مهرجان آفاق مسرحية، تقديم 3 عروض مسرحية على مسرح آفاق، غدا /الثلاثاء/، بمسابقة ذوي الهمم، ضمن فعاليات اليوم الثالث من مهرجان آفاق مسرحية في دورته التاسعة، دورة الفنان الراحل "كرم مطاوع".



وقال المخرج هشام السنباطي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن فعاليات اليوم الثالث تشهد تقديم 3 عروض مسرحية بمسابقة ذوي الهمم، وتشاهدها لجنة تحكيم مكونة من الفنانة خدوجة صبري، والدكتور أحمد الدله، والدكتور محمد عبد العزيز.



وأوضح أن العرض الأول هو "كلنا إنسان"، تأليف تامر فؤاد، وإخراج حسين خالد، وتدور أحداثه حول موضوع التنمر وتأثيره الخطير على الإنسان من خلال تعرض الابن لتشوه نتيجة إهمال الأب والأم ما أدى إلى حدوث حريق.



وأضاف أن العرض الثاني هو "الخميائي"، تأليف باولو كويلو، وإخراج أيمن الشريف، وتقديم فرقة رؤيا للدمج المسرحي، وتدور أحداث العرض حول راعي غنم من الأندلس يبحث عن كنز، وأثناء رحلة البحث عن الكنز يتعرض لأحداث كثيرة، وفي النهاية يكتشف أن الكنز في الرحلة.



وتابع أن العرض الثالث هو "كرسي بجناحات "، تأليف تامر فؤاد، وإخراج عادل أمين، تقديم فرقة النور والأمل، وتدور فكرة العرض عن حول بنت مثلها الأعلى "كسبروف" بطل العالم في الشطرنج، وأيضا والدها من أبطال الشطرنج، فقررت أن تكون لاعبة شطرنج وتصبح من أبطال اللعبة رغم كل الظروف الصعبة المحيطة بها ورغم أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعرضها للكثير من التنمر أثناء لعبها بنهائي بطولة الجمهورية، إلا أنها تحدت كل هذا وتفوز في البطولة وترفع علم مصر عاليا.



يذكر أن مهرجان آفاق مسرحية تشارك في دورته التاسعة هذا العام 50 عرضا مسرحيا من 8 محافظات مصرية، وتقام تحت رعاية وزارة الثقافة، وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، وصندوق التنمية الثقافية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وتترأس المهرجان شرفيا هذا العام الفنانة القديرة سهير المرشدي، وأمين عام المهرجان ومؤسسه هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني رانيا الشامي.

