عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غدًا.. تقديم 3 عروض بمسابقة ذوي الهمم بالدورة التاسعة لمهرجان آفاق مسرحية

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

أعلن المخرج هشام السنباطي مؤسس وأمين عام مهرجان آفاق مسرحية، تقديم 3 عروض مسرحية على مسرح آفاق، غدا /الثلاثاء/، بمسابقة ذوي الهمم، ضمن فعاليات اليوم الثالث من مهرجان آفاق مسرحية في دورته التاسعة، دورة الفنان الراحل "كرم مطاوع".


وقال المخرج هشام السنباطي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن فعاليات اليوم الثالث تشهد تقديم 3 عروض مسرحية بمسابقة ذوي الهمم، وتشاهدها لجنة تحكيم مكونة من الفنانة خدوجة صبري، والدكتور أحمد الدله، والدكتور محمد عبد العزيز.


وأوضح أن العرض الأول هو "كلنا إنسان"، تأليف تامر فؤاد، وإخراج حسين خالد، وتدور أحداثه حول موضوع التنمر وتأثيره الخطير على الإنسان من خلال تعرض الابن لتشوه نتيجة إهمال الأب والأم ما أدى إلى حدوث حريق.


وأضاف أن العرض الثاني هو "الخميائي"، تأليف باولو كويلو، وإخراج أيمن الشريف، وتقديم فرقة رؤيا للدمج المسرحي، وتدور أحداث العرض حول راعي غنم من الأندلس يبحث عن كنز، وأثناء رحلة البحث عن الكنز يتعرض لأحداث كثيرة، وفي النهاية يكتشف أن الكنز في الرحلة.


وتابع أن العرض الثالث هو "كرسي بجناحات "، تأليف تامر فؤاد، وإخراج عادل أمين، تقديم فرقة النور والأمل، وتدور فكرة العرض عن حول بنت مثلها الأعلى "كسبروف" بطل العالم في الشطرنج، وأيضا والدها من أبطال الشطرنج، فقررت أن تكون لاعبة شطرنج وتصبح من أبطال اللعبة رغم كل الظروف الصعبة المحيطة بها ورغم أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعرضها للكثير من التنمر أثناء لعبها بنهائي بطولة الجمهورية، إلا أنها تحدت كل هذا وتفوز في البطولة وترفع علم مصر عاليا.


يذكر أن مهرجان آفاق مسرحية تشارك في دورته التاسعة هذا العام 50 عرضا مسرحيا من 8 محافظات مصرية، وتقام تحت رعاية وزارة الثقافة، وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، وصندوق التنمية الثقافية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وتترأس المهرجان شرفيا هذا العام الفنانة القديرة سهير المرشدي، وأمين عام المهرجان ومؤسسه هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني رانيا الشامي.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أمطار متفاوتة الشدة والقاهرة في القائمة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

إنقاذ مسجد السيدة زينب بعد احتراق 30 باكية وفرشا للباعة.. صور

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ 2022 وعيار21 الآن مفاجأة

رفض 2 مليون دولار.. ميدو يوجه تحية خاصة لـ رئيس الاتحاد السكندري

ماذا تقول بين التشهد والتسليم في الصلاة؟.. النبي أوصى بـ26 كلمة ويغفلها كثيرون

حريق كبير في السيدة زينب.. والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء

ترشيحاتنا

بيستغلهم بالشارع .. جريمة فى حق الصغار بالعجوزة| تفاصيل

أهلا بالتوقيت الشتوي| المواعيد الجديدة لغلق المحلات.. القرار إجباري والتنفيذ بالثانية

إنفوجراف وفيديو| تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري

بعدما ارتكب جريمة بشعة| مصرع طبيب تخدير داخل مستشفى بالإسكندرية.. متهم بإنهاء حياة والديه

بولندا تعلن فرض «ضوابط مؤقتة» على الحدود مع سلوفاكيا

الصور الخادشة أثارت الغضب.. الإفتاء توضح حدود العلاقة بين الخاطب ومخطوبته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة اليوم العالمى لكبار السن.. الداخلية تطلق مبادرة "رد الجميل"| صور

طريقة عمل البطاطس الشيبسي في المنزل

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الأمم المتحدة تعلن عن توقع خطير بشأن سكان الهند في2050

فيديو

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

أسماء ومفاجأت.. لاعب تونسي يكشف لجوء نجوم كرة بارزين للسحرة| فيديوجراف

اتوبيس يجوب شوارع القاهرة.. حمو بيكا يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ