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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الأهرام": السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات الـ9 الماضية ترسخ أسس الجمهورية الجديدة

صدى البلد

ذكرت صحيفة "الأهرام" أن السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات التسع الماضية شكلت أحد ملامح حكاية وطن في تحقيق النهضة الشاملة والتقدم، وترسيخ أسس الجمهورية الجديدة. 

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الثلاثاء- أن السياسة الخارجية ارتكزت على تعظيم المصالح المصرية وتعزيز دور مصر الإقليمي والدولي وتحقيق التنمية في الداخل.

وأردفت "الأهرام": "في سبيل تحقيق تلك الأهداف ارتكزت السياسة الخارجية على عدد من الثوابت والملامح المهمة أولها: تنويع دوائر السياسة الخارجية لتشمل إلى جانب الدوائر التقليدية، أمريكا وأوروبا الغربية، دوائر مهمة وغير تقليدية خاصة في آسيا ووسط آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا وشرق أوروبا ووسط أوروبا، في إطار الانفتاح المصري على كافة دول العالم وبناء شراكات إستراتيجية سياسية واقتصادية مع مختلف الدول الكبرى والمتوسطة والصغرى والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها كل دولة في إطار دبلوماسية التنمية القائمة على توظيف السياسة الخارجية الرشيدة والفاعلة وعلاقات الرئيس السيسي القوية مع زعماء وقادة العالم لجذب الاستثمارات الخارجية خاصة في المشروعات القومية العملاقة مثل محور التنمية في قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرهما وتوطين التكنولوجيا الحديثة كذلك فتح آفاق وأسواق جديدة أمام السلع والمنتجات المصرية وزيادة الصادرات.

سياسة الحياد الإيجابي

وأشارت إلى الثابت الثاني يتمثل في تبني مصر لسياسة الحياد الإيجابي في ظل حالة الاستقطاب الحادة وغير المسبوقة في النظام الدولي بين القوى الكبرى، وهو ما أكسب مصر المصداقية والتقدير العالمي، وكانت عودة العلاقات الطبيعية بين مصر وإفريقيا أحد منجزات السياسة الخارجية خلال السنوات الماضية.

واختتم الصحيفة افتتاحيتها بإبراز الثابت الثالث وهو دور مصر الفاعل سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، حيث لعبت الدبلوماسية المصرية دورًا بارزًا في تسوية الأزمات والصراعات العربية في إطار تعزيز ودعم الدولة الوطنية العربية ومؤسساتها الشرعية، وكذلك الحفاظ على النظام الإقليمي العربي.

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