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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعصار كوينو يقترب من اليابان.. والسلطات تحذر السكان

اعصار يقترب من اليابان
اعصار يقترب من اليابان

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الثلاثاء، عن اقتراب إعصار "كوينو" من جزر أوكيناوا في جنوب البلاد.


ووفقا لوكالة أنباء "رويترز" العالمية، يرصد الإعصار حاليا في المحيط الهادئ، ويتحرك باتجاه الشمال الغربي.


ومن المتوقع أن يكون بالقرب من جزر أوكيناوا اليابانية حتى 5 أكتوبر الجاري، ثم سيتجه نحو الصين.


ويشار إلى أن سرعة الرياح في وسط الإعصار تصل إلى نحو 45 مترا في الثانية مع حالات ارتفاع حاد إلى 65 مترا في الثانية.


وبحسب بيانات السلطات اليابانية، فإن الإعصار قد يتسبب بانزلاقات أرضية وزيادة ارتفاع الموج في البحر.


ونظرا لذلك، دعت السلطات سكان المناطق الساحلية لإبداء الحذر.


وفي السياق ذاته، أصدر مكتب الطقس المركزي في تايوان، أمس الإثنين، تحذيرات من قرب وصول إعصار كوينو إلى اليابسة يوم الخميس المقبل، مرجحة بإغلاق مكاتب العمل والمدارس في شرق ووسط وجنوب البلاد.


واستنادا إلى توقعات مكتب الطقس الحالي، ستشعر تايوان بأقوى تأثيرات الإعصار طوال يوم الخميس وفي وقت مبكر من صباح الجمعة، ومن المتوقع أن تشهد تايتونج ومقاطعة هوالين وشبه جزيرة هنغتشون أكبر تأثير للعاصفة.

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