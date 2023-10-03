ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نابولي بدوري أبطال أوروبا.. الليلة

يحل فريق ريال مدريد ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي ضيفين ثقيلين على نابولي في صراع على الانفراد بالصدارة بالمجموعة الثالثة ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نابولي بدوري أبطال اوروبا.. الليلة

وستكون المرة الأولى يعود فيها أنشيلوتي إلى نابولي منذ إقالته من تدريب الفريق الجنوبي خريف 2019.

ويشكل النادي الملكي عقدة لنابولي في المسابقة القارية العريقة حيث تغلب عليه في 3 مناسبات من أصل 4 مواجهات بينهما حتى الآن آخرها في ثمن نهائي نسخة 2016-2017، عندما تغلب عليه بنتيجة واحدة ذهابا وإيابا 3-1.

وفي المجموعة ذاتها، يلتقي الجريحان يونيون برلين الألماني مع براجا البرتغالي..