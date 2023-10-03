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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وعد من Apple بحل كل مشاكل iPhone 15| هل ستصدق!؟

وعد من Apple بحل
وعد من Apple بحل كل مشاكل iPhone 15..هل ستصد

لن يكون إطلاق iPhone مناسبًا بدون بعض الجدل ، وقد وردت هذا العام تقارير عديدة عن ارتفاع درجة حرارة طرازات iPhone 15 Pro. اعترفت Apple الآن بالمشكلة وتعمل بنشاط على إصلاحها من خلال تحديث برنامج قادم.

وفقًا لبعض المحللين ، فإن المشتبه بهم الأكثر احتمالًا في إثارة مشكلات ارتفاع درجة الحرارة وتقليل الأداء في سلسلة iPhone 15 هي التنازلات المتعلقة بتصميم التبريد والتي أدت إلى مساحة تبديد حرارة أصغر لطرازات Pro الجديدة. كما أن الإطارات المصنوعة من التيتانيوم الجديدة تتمتع بموصلية حرارية أعلى من الستانلس ستيل، مما قد يكون عاملًا رئيسيًا آخر.

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ووفقا للمصدر من Gsmarena، قال إنه يجب أن نذكر أنه لم نتمكن من تكرار مشكلة ارتفاع درجة الحرارة بالضبط في مراجعة iPhone 15 Pro Max لدينا حيث استخدمنا وحدتين من نفس الجهاز. ومع ذلك ، لاحظنا حدًا كبيرًا في أداء وحدة معالجة الرسومات GPU تحت الحمل. سنحرص على متابعة الجدل حول ارتفاع درجة حرارة سلسلة iPhone 15 Pro وسنوافيك بآخر المستجدات.
 

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