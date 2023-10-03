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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب رئيس حزب الاتحاد: مؤتمر حكاية وطن لخص 10 سنوات من الإنجازات

نائب رئيس حزب الاتحاد
نائب رئيس حزب الاتحاد

قال محمد الشورى النائب الاول لرئيس حزب الاتحاد إن مؤتمر حكاية وطن، لخص إنجازات الدولة المصرية في الفترة من 2014 إلى 2023، والتي مرت بتحديات كبيرة كان من الصعب على أي دولة أخرى أن تسلك مسار التنمية في ظلها، لكنها الإرادة السياسية التي كانت بمثابة قوة دفع لتسطر الإنجازات التي نراها اليوم على أرض الواقع.

وأضاف "الشورى"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الرئيس السيسي كعادته قدم مكاشفة ومصارحة للمصريين عن الواقع الذي عاشته مصر منذ عام 2011 إلى اليوم، وكيف انتقلت من بلد مفككة مصيرها مجهول، إلى جمهورية جديدة تقوم  على البناء والتنمية، والذي نفذته الدولة بالتوزاي مع محاربة الإرهاب والشائعات والتشكيك فيما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات.

وأكد نائب رئيس حزب الاتحاد، أن حكاية الوطن لم تقم فقط على التنمية في مشروعات قومية تتعلق بالبنية التحتية، إنما امتدت وتوسعت لتشمل فئات مجتمعية كادحة، عملت الدولة على النهوض بمستوى معيشتهم من خلال توفير سكن آمن عبر القضاء على العشوائيات، ومبادرة تنمية الريف المصري حياة كريمة، التي غيرت طابع الحياة في قرى مصر، لتؤكد أن التنمية شاملة لا تتوقف على قطاع دون غيره.

وأكد محمد الشورى، أن حزب الاتحاد برئاسة رضا صقر، سوف يعمل من خلال قواعده بمختلف محافظات الجمهورية على توعية المواطنين بما حققته الدولة المصرية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات، شملت امتدت بطول مصر وعرضها، مع التأكيد على ضرورة استمرار تلك الإنجازات التي جاءت نتاج لتجربة تنموية غير مسبوقة على مدى العقود الماضية.

واختتم نائب رئيس حزب الاتحاد، أن ما زال لحكاية الإنجازات التي سطرتها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة، فصولا جديدة ننتظر صياغتها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ولاية ثالثة هو الأجدر لقيادة الدولة خلالها.

حكاية وطن مؤتمر حكاية وطن السيسي حزب الاتحاد صدى البلد

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