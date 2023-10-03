اختراع جديد ورخيص جدا هتخليك تنام براحتك في الشغل

اليابان بلا شك لديها واحدة من أكثر الثقافات إثارة للاهتمام في العالم. على سبيل المثال ، في حين أن القيلولة في العمل تعتبر غير عادية إلى حد ما في العديد من البلدان ، إلا أنها تعتبر أمرًا طبيعيًا تمامًا في هذه الأمة الآسيوية. أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو أن الناس يعملون لساعات طويلة جدًا ويحتاجون إلى فترات راحة قصيرة. بالطبع ، لا يغفل المصنعون على دراية بهذه الحاجة عن إنتاج منتجات تلبي هذه المتطلبات. مؤخرًا ، قدمت شركة Atex Co. التي تتخذ من أوساكا مقراً لها "Gogo no Makura" ، والتي تُترجم إلى "وسادة بعد الظهر". فيما يلي التفاصيل:

وسادة Gogo no Makura المكتبية للقيلولة الحديثة

Gogo no Makura ، التي سنشير إليها باسم "وسادة بعد الظهر" لبقية مقالتنا ، هي منتج جديد مصمم لتسهيل القيلولة المريحة على المكتب. إنها مسند رأس على شكل حرف L مع فتحة للتنفس ، يتم تثبيته على حافة المكتب. هذه واحدة من أسهل الطرق للراحة إذا كنت لن تتعرض للمشاكل بسبب النوم في العمل.

تسند الوسادة رأس المستخدم وصدره عندما ينحني للأمام ، وتوفر ثلاث زوايا مختلفة قابلة للتعديل. بالإضافة إلى ذلك ، تأتي وسادة بعد الظهر مع منبه اهتزازي مدمج يمكن ضبطه لإيقاظ المستخدم بعد القيلولة ، مما يمكن أن يمنع النوم المفرط وتفويت المهام المهمة.

الوسادة معروضة للبيع الآن في اليابان ومن المتوقع إطلاقها في دول أخرى قريبًا. يخشى بعض الأفراد من أن هذه "وسادة بعد الظهر" قد تشجع على القيلولة المفرطة خلال ساعات العمل. ومع ذلك ، تجادل الشركة المطورة ، Atex Co ، بأنها مصممة لمساعدة الأشخاص على أخذ قيلولات قصيرة لتعزيز طاقتهم وإنتاجيتهم.

حاليًا ، يأتي باللون الرمادي فقط ويبلغ سعرها (حوالي 58 دولارًا).

على الرغم من أن "Gogo no Makura" منتج مثير للاهتمام للغاية ، يجب عليك تجنب النوم في العمل. بدلاً من ذلك ، فإن النوم لمدة 8 ساعات منتظمة كل ليلة سيكون أكثر فائدة لصحتك.

