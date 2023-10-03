9 سنوات بناء.. كيف صمدت مصر اقتصاديا وسط الإرهاب والأزمات|خبراء يشرحون

حققت قطاعات الدولة خلال 9 سنوات الماضية إنجازات تنموية غير مسبوقة وشهدت فيها كافة القطاعات نقلة نوعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسعت مصر لإعادة الوطن لمسار الإصلاح والبناء.

انجازات الرئيس السيسي

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وسعى الرئيس السيسي منذ توليه حكم البلاد في 2014 حتى الآن إلى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تشمل: التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة.

وبالرغم من التحديات العالمية التي واجهت البلاد إلا أن الرئيس السيسي بذل جهود جبارة لتجاوز هذه الأزمة، لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار في كل القطاعات، فيما أعلن الرئيس، الإثنين، عزمه الترشح لولاية رئاسية جديدة، في الانتخابات التي تعقد أواخر العام الجاري، قائلا خلال كلمة له بختام فعاليات مؤتمر "حكاية وطن": "ألبي نداء المصريين وسأرشح نفسي للانتخابات الرئاسية لاستكمال حلم بناء الدولة".

وحول الانتخابات الرئاسية 2024 وانجازات الرئيس السيسي، أستضاف موقع "صدى البلد"، جمال رائف الكاتب والباحث السياسي، وقال إنه منذ عام 2014 ونحن امام مسار بناء سياسي للدولة المصرية مسار له عدده اتجاهات سواء على صعيد بناء مؤسسات الدولة السياسية (السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وأيضا بناء الدستور) أو على صعيد تمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم والفئات المختلفة.

وأوضح رائف ـ أن الدولة المصرية منذ عام 2014 تخوض عدد من الاستحقاقات الانتخابية والاستحقاق القادم هو الاستحقاق الثامن في بناء ديموقراطي مصري بعد ثورة 30 يونيو وهو رقم له دلالة مهمة للغاية أن هذه التجربة تشهد تنامي ملحوظ طوال الوقت ولديها القدرة على أن تفعل الديمقراطية لتعزيز بناءها السياسي.

وتابع: الآن نذهب الي انتخابات جديدة لاختيار الرئيس وهذه الانتخابات تأتي في توقيت المجتمع المصري يدرك كامل الادراك انها انتخابات لها أهمية خاصة لان الدولة المصرية خلال السنوات الماضية حققت الكثير والكثير من الإنجازات والنجاحات في مختلف الاتجاهات، وأيضا استطاعت أن تجابه وتتخطي العديد من التحديات، وبالتالي عمل على التوازي سواء على صعيد مجابه التحديات التقليدية ومنها مواجهه الإرهاب ومخاطر الزيادة السكانية والبنية التحتية الهاشة وتردي الخدمات المقدمة للمواطن.

جمال رائف

إنجازات الدولة في 9 سنوات

وواصل: وكان هناك تحديات مستجدة على الداخل المصري مثل حائجة كورونا وتابعتها الاقتصادية والأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة وغيرها من تحديات، لذلك نحن نتحدث عن مواطن مصري كان شريك أساسي في الـ 9 سنوات الماضية في هذه التجربة ولكن الآن جاء دوره لاستكمال الطريق للمشاركة الفعالة لاستكمال ما بدأناه.

وأضاف أن المواطن سيشارك في الإنتخابات لأنه يتحمل المسؤولية بعد ما حدث نوع من أنواع التنمية السياسية لديه أو الوعي السياسي فانه خاض على العديد من الاستحقاقات الانتخابية، واستطاع أيضا ان يرى نتائج الاستحقاقات الانتخابية على ارض الواقع.

ولفت: نتحدث عن ديموقراطية مصرية تستطيع ان تحقق منجز على ارض الواقع، فبالتالي المواطن أصبح يدرك انه عندما يذهب لصندوق الاقتراع هو يضع أحلامه وطموحاته في صندوق الانتخابات ويعلم ان الاحلام والطموحات هي تتحقق، وبالتالي الديمقراطية أصبحت فعالة وناجزة وتتلاءم مع طبيعة الاحتياجات المصرية.

وأكد أن الدولة ليس لديها ديموقراطية شكلية بل هي ديمقراطية نستطيع من خلالها ان نحقق الأهداف ومن خلالها نتخطى التحديات فالمواطن المصري على داريه كاملة للتحديات التي خضتها الدولة خلال العشر سنوات الماضية أو التحديات الراهنة وطبيعتها ومسؤولياته المجتمعية والوطنية في النزول والأدلال بصوته في هذه الانتخابات من أجل دعم الدولة المصرية أولا ودعم فكرة الدولة الوطنية وهذه هي الفكرة الأهم بجانب دعم مسيرة التنمية والإصلاح التي حدثت خلال الفترة الماضية.

جانب من الندوة

البناء خلال التوقيت الصعب

ونوه، فيجب أن نعلم أن "البناء في التوقيت الصعب اهون بكثير من تحمل تبعات الهدم" ومن هنا يجب ان نضع هذه الجملة في اذهانا ونحن ذاهبين الي صناديق الاقتراع نعم نتحمل الصعب ونتحمل الأزمات الاقتصادية ونتحمل تبعات جائحة كورونا ونتحمل بعض التحديات ولكن نتحمل هذه ونحن نعمل وننتج ونمضي نحو المستقبل أفضل بكثير من ان نسكن ونهدى ولا نعمل فنتحمل تبعات الهدم التي هي تبعات كارثية.

وأضاف أن المواطن بكل تأكيد يشعر بإنجازات الدولة فالدولة استطاعت على صعيد فرص العمل ان تستوعب مئات الآلاف والملايين من فرص العمل خاصة للعمالة الغير منتظمة والتي تحتاج للفرص الخاصة للعمل في البنية التحتية بالتحديد أو على صعيد المشروعات التنموية العملاقة التي استوعبت عمالة كانت وافدة من الدول العربية التي تعرضت لبعض المخاطر مثل ليبيا وسوريا واليمن وغيرها من الدول.

وأكد أن المواطن المصري يرى بعينيه جودة الخدمات التي تشهدها الدولة والنموذج على ذلك "حياة كريمة"، 60 مليون مواطن مصري وهذا أكثر من نصف سكان يستشعرون هذا، مشيرا: هناك 20 مليون مواطن استفادوا بتغير السكن الخاص بهم العشوائي الي سكن ملاءم وحضاري، معقبا: فهناك الكثير من المواطنين اختلفت حياتهم بفضل حياة كريمة وتكافل وكرامة، وأصبح هناك تغير في نمط حياة المواطنين خلال العشر سنوات الماضية.

وأشار الي أن حديث الرئيس في ختام فاعليات مؤتمر "حكاية وطن" عن روابط الأمن القومي للدولة مهم جدا لمن يريد الفهم الحقيقي لما كانت تتعرض له مصر من محاولات أفشال الدولة بعد عشر سنوات من الاستقرار ندرك تمام الإدراك قيمة وأهمية دور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق الأمن القومي للدولة.

ولفت أن "حكاية وطن" هو حديث العقول الذي ينعش الذاكرة ويعزز الثقة حجم ما يتم عرضه من إنجازات تحققت خلال تسع سنوات وفي ظل مواجهة الدولة لتحديات متنوعة وصعبة يؤكد أن هذا الوطن قادر علي استكمال الطريق والبقاء الوجود.

والجدير بالذكر، كانت الدولة أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر المقبل.

جمال رائف

جانب من الندوة