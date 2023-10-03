عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين: تقلبات جوية حادة وتساقط للأمطار

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم والأسبوع الحالي.

أمطار ورياح وشبورة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس وتأثيره على الدراسة


وقالت "منار غانم" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، إن انخفاض درجات الحرارة مستمر في معظم المحافظات، ونعيش أجواء خريفية، نتيجة تأثرنا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الارصاد الجوية، أن مصادر الكتل الهوائية معظمها شمالية، معتدلة ومنخفضة من حيث درجات الحرارة، ولذلك نشعر بانخفاض في درجات الحرارة طوال اليوم، وتصل درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى إلى 30 درجة.

واسترسلت: مع غياب أشعة الشمس، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل ملحوظ، لتصبح الأجواء لطيفة تماما مصحوبة ببعض البرودة الخفيفة، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة، متابعة: اليوم نشهد استمرار لتواجد السحب المنخفضة والمتوسطة.

الأرصاد الجوية توضح تفاصيل الطقس وتحذر المواطنين

حالة الطقس

ونوهت بأن هناك فرص لتساقط الأمطار متفاوتة الشدة، من الخفيفة والمتوسطة، وستمتد إلى محافظات الجنوب البحري والقاهرة الكبرى، مشددة على ان الامطار غير مؤثر على الأنشطة اليومية.

ولفت إلى وجود نشاط نسبي للرياح في بعض الأماكن، سيساهم في زيادة الشعور بانخفاض درجات الحرارة، متابعة: الأجواء الخريفية المستقرة مستمرة حتى مطلع الأسبوع القادم.

ووجهت تحذيرا للمواطنين بشأن فصل الخريق، قائلة:" فصل الخريف يتميز بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، ولذلك من الضرورى متابعة النشرات الجوية يووميا وقبل الخروج من المنزل.

الأرصاد الأرصاد الجوية طقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة طقس الثلاثاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أمطار متفاوتة الشدة والقاهرة في القائمة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ 2022 وعيار21 الآن مفاجأة

ماذا تقول بين التشهد والتسليم في الصلاة؟.. النبي أوصى بـ26 كلمة ويغفلها كثيرون

رفض 2 مليون دولار.. ميدو يوجه تحية خاصة لـ رئيس الاتحاد السكندري

أنهى الاتفاق| آخر المستجدات بين الأهلي وأحمد فتوح نجم الزمالك.. تفاصيل

حريق كبير في السيدة زينب.. والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء

كسور وفقدان للوعي وزيارته ممنوعة.. تفاصيل الحالة الصحية لنقيب المهندسين |صور

موضوعات متعلقة

أفضل علماء العالم.. أول تعليق من يسري حسن بعد اختياره ضمن قائمة ستانفورد

بسبب الجفاف.. تكلفة إنتاج زيت الزيتون الإسباني ترتفع إلى مستويات غير مسبوقة

ألعاب نارية مدهشة تضيء سماء هونغ كونغ بمناسبة اليوم الوطني الصيني

وفرنا 1.5 مليون وحدة سكنية..الإسكان: تطوير العمران القائم تحد صعب وكبير

الرئيس السيسي يوجه سؤالا لوزير التموين والآخر يعتذر على الهواء.. شاهد

الاتصالات: نجحنا في اجتذاب 4 شركات لتصنيع المحمول في مصر

الاتصالات: نمتلك فرصة لجعل مصر مقصدا عالميا في مجال صناعة التعهيد

استثمار 300 مليون دولار.. وزير الاتصالات يستعرض إنجازات الدولة بقطاع الإنترنت

ترشيحاتنا

باحث اقتصادي: احتشاد المصريين رسالة لقوى الشر وتجديد عهد مع الرئيس

إنقاذ مسجد السيدة زينب بعد احتراق 30 باكية وفرشا للباعة.. صور

“مخصماك” في أول يوم دراسة| إجراء عاجل من “التعليم” ضد مسئولي مدرسة بورسعيد.. والإدارة: “الدي جي” السبب

بحضور علماء ومفتين من 90 دولة.. دار الإفتاء تستعد لمؤتمرها العالمي الثامن

حشرة البق تغزو باريس.. وصحفي فرنسي: المهاجرون السبب|فما القصة؟

أعظم ملاحم التكاتف بين المصريين.. مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمم المتحدة تعلن عن توقع خطير بشأن سكان الهند في2050

مني زكي.. لأول مرة عارضة أزياء فى أسبوع الموضة بباريس

قصتها مأساوية.. تفاصيل تكريم سلطات روسيا مواطنا تركيا بسبب شابة حامل

توصية طبية تحدد مصير موديست مع الأهلي.. تفاصيل حاسمة

فيديو

أسماء ومفاجأت.. لاعب تونسي يكشف لجوء نجوم كرة بارزين للسحرة| فيديوجراف

اتوبيس يجوب شوارع القاهرة.. حمو بيكا يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

حلقة النار.. العالم في انتظار ظواهر فلكية نادرة وهذا موعدها/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ