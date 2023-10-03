تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين: تقلبات جوية حادة وتساقط للأمطار

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم والأسبوع الحالي.



وقالت "منار غانم" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، إن انخفاض درجات الحرارة مستمر في معظم المحافظات، ونعيش أجواء خريفية، نتيجة تأثرنا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الارصاد الجوية، أن مصادر الكتل الهوائية معظمها شمالية، معتدلة ومنخفضة من حيث درجات الحرارة، ولذلك نشعر بانخفاض في درجات الحرارة طوال اليوم، وتصل درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى إلى 30 درجة.

واسترسلت: مع غياب أشعة الشمس، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل ملحوظ، لتصبح الأجواء لطيفة تماما مصحوبة ببعض البرودة الخفيفة، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة، متابعة: اليوم نشهد استمرار لتواجد السحب المنخفضة والمتوسطة.

الأرصاد الجوية توضح تفاصيل الطقس وتحذر المواطنين

حالة الطقس

ونوهت بأن هناك فرص لتساقط الأمطار متفاوتة الشدة، من الخفيفة والمتوسطة، وستمتد إلى محافظات الجنوب البحري والقاهرة الكبرى، مشددة على ان الامطار غير مؤثر على الأنشطة اليومية.

ولفت إلى وجود نشاط نسبي للرياح في بعض الأماكن، سيساهم في زيادة الشعور بانخفاض درجات الحرارة، متابعة: الأجواء الخريفية المستقرة مستمرة حتى مطلع الأسبوع القادم.

ووجهت تحذيرا للمواطنين بشأن فصل الخريق، قائلة:" فصل الخريف يتميز بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، ولذلك من الضرورى متابعة النشرات الجوية يووميا وقبل الخروج من المنزل.