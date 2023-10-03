محمد الشهاوي: مصر تواجه 12 تحديا داخليا و9 تحديات خارجية

قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إنه خلال الثلاثة أيام الخاصة بمؤتمر “حكاية وطن” كانت هناك رسائل كثيرة جدا، معقبا: “يعطي كشف حساب لما تم خلال التسع سنوات الماضية”.

وأضاف اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن هذا المؤتمر يقول إنه قبل عام 2014 كانت هناك تحديات كثيرة جدا، وكيف استطعنا خلال تلك التسع سنوات أن يتم مجابهة والانتصار على كل تلك التحديات.

وتابع اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، أن مصر تواجه 12 تحديا داخليا و9 تحديات خارجية، ولكن كان هناك ثلاث تحديات رئيسية جابهتهم مصر قبل ثورة 30 يونيو 2013، أولها: هو غياب الأمن والاستقرار السياسي، وعندما نربطه بين مؤتمر حكاية وطن فكان هناك إنجاز بالفعل فى هذا الشأن.