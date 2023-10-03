عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كرة نار تحول سماء الليل في بريطانيا إلى اللون البرتقالي.. ماذا حدث؟

كرة نار تحول سماء
كرة نار تحول سماء الليل إلى اللون البرتقالي

تعرضت مدينة أكسفوردشاير في المملكة المتحدة ليلا لحادثة غير عادية عندما تسببت ضربة صاعقة في انفجار غاز ضخم في مصنع لإعادة تدوير نفايات الطعام.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تسبب الحادث في ظهور كرة نارية في السماء، وتحول لون السماء إلى البرتقالي، ما أثار دهشة المتفرجين القريبين من الموقع.

txt

بفستان برتقالي.. دنيا عبد العزيز تنشر صورا من مهرجان الفضائيات العربية

txt

برتقالي اللون.. إلهام شاهين تثير ضجة بفستانها في الغردقة| شاهد

تلقت شركة Severn Trent Green Power، التي تدير المصنع، تقارير عن الحادث وأكدت أن الضربة الصاعقة أصابت خزان الطعام في المصنع، مما تسبب في اشتعال الغاز الحيوي الموجود داخل الخزان. 

وقد تم استدعاء ست سيارات إطفاء و40 رجل إطفاء للتعامل مع الحريق الناتج عن الانفجار.

حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية جراء الحادثة، وتعمل الشركة بالتعاون مع خدمات الطوارئ لضمان سلامة الموقع والحد من الأضرار الناجمة عن الحادثة. وقد تلقت الشركة دعمًا من السلطات المحلية والمتخصصين للتعامل مع الوضع بكفاءة.

يذكر أن المصانع التي تقوم بإعادة تدوير النفايات العضوية وتحويلها إلى غاز حيوي هي مصادر مهمة للطاقة المتجددة. ومع ذلك، فإن هذه الأنشطة تحمل مخاطر بيئية وصحية، وتتطلب إجراءات أمان لضمان سلامة الموظفين والجمهور.

إصابات بشرية اللون البرتقالي الغاز الحيوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

بقيمة 47.5 مليار جنيه.. المركزى يطرح أذون خزانة| استثمر فلوسك بأعلى ربح

أمطار متفاوتة الشدة والقاهرة في القائمة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

بعدما ارتكب جريمة بشعة| مصرع طبيب تخدير داخل مستشفى بالإسكندرية.. متهم بإنهاء حياة والديه

يوم حزين داخل نقابة المهندسين|تعرض طارق النبراوي لحادث مؤلم ووفاة نقيب أسيوط

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

إنقاذ مسجد السيدة زينب بعد احتراق 30 باكية وفرشا للباعة.. صور

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ 2022 وعيار21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

طعنها 14 مرة .. حيثيات إعدام شخص أنهى حياة زوجته في النزهة

5 معلومات عن آن لولييه الفائزة بجائزة نوبل في الفيزياء 2023

كيف يمكن إستخدام الفرامل بشكل صحيح خلال فصل الخريف؟

كرة نار تحول سماء الليل في بريطانيا إلى اللون البرتقالي.. ماذا حدث؟

بالعافية.. هنا الزاهد تكشف سرا بينها بين أحمد فهمي

‏اليوم التاسع.. تلاحم القساوسة مع مؤيدي السيسي أمام الشهر العقاري بالقاهرة| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوز عالمين فرنسيين وآخر مجري بـ جائزة نوبل في الفيزياء 2023.. تفاصيل

لن تصدق عمرها.. فيديو مذهل لمعمرة تقفز من ارتفاع 4100 متر بأمريكا

بمناسبة اليوم العالمى لكبار السن.. الداخلية تطلق مبادرة "رد الجميل"| صور

طريقة عمل البطاطس الشيبسي في المنزل

فيديو

الإسكندرية في خطر .. توقعات بكارثة تضرب 3 مدن عربية بعد إعصار دانيال «فيديوجراف»

زلزال يضرب الذهب ومفاجأة بسعر عيار 21.. شاهد

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

أسماء ومفاجأت.. لاعب تونسي يكشف لجوء نجوم كرة بارزين للسحرة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ