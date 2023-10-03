كرة نار تحول سماء الليل في بريطانيا إلى اللون البرتقالي.. ماذا حدث؟

تعرضت مدينة أكسفوردشاير في المملكة المتحدة ليلا لحادثة غير عادية عندما تسببت ضربة صاعقة في انفجار غاز ضخم في مصنع لإعادة تدوير نفايات الطعام.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تسبب الحادث في ظهور كرة نارية في السماء، وتحول لون السماء إلى البرتقالي، ما أثار دهشة المتفرجين القريبين من الموقع.

تلقت شركة Severn Trent Green Power، التي تدير المصنع، تقارير عن الحادث وأكدت أن الضربة الصاعقة أصابت خزان الطعام في المصنع، مما تسبب في اشتعال الغاز الحيوي الموجود داخل الخزان.

وقد تم استدعاء ست سيارات إطفاء و40 رجل إطفاء للتعامل مع الحريق الناتج عن الانفجار.

حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية جراء الحادثة، وتعمل الشركة بالتعاون مع خدمات الطوارئ لضمان سلامة الموقع والحد من الأضرار الناجمة عن الحادثة. وقد تلقت الشركة دعمًا من السلطات المحلية والمتخصصين للتعامل مع الوضع بكفاءة.

يذكر أن المصانع التي تقوم بإعادة تدوير النفايات العضوية وتحويلها إلى غاز حيوي هي مصادر مهمة للطاقة المتجددة. ومع ذلك، فإن هذه الأنشطة تحمل مخاطر بيئية وصحية، وتتطلب إجراءات أمان لضمان سلامة الموظفين والجمهور.