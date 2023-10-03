موسكو تتهم أوكرانيا باستخدام القنابل المحرمة

اتهمت موسكو أوكرانيا باستخدام الأسلحة المحرمة ضد السكان المدنيين، والتي قامت أمريكا بإرسالها لها، وفق ما ذكرت شبكة يورونيوز.

وفي ذلك، قال حاكم منطقة بريانسك الروسية ألكسندر بوجوماز إن أوكرانيا أطلقت قنابل عنقودية على قرية روسية قرب الحدود الأوكرانية،اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى إلحاق أضرار بعدة منازل.

وأضاف بوجوماز أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات جراء القصف الذي استهدف قرية كليموفو.

حصلت أوكرانيا على ذخائر وقنابل عنقودية من الولايات المتحدة إلا أن أوكرانيا تعهدت بعدم استخدامها إلا ضد الأهداف العسكرية.

لكن الروس في بريانسك وغيرها اتهموا أوكرانيا بقصف مناطقهم دون تمييز وعلى نحو عشوائي.

وبالفعل تحرم أكثر من 100 دولة استخدام الذخائر العنقودية.