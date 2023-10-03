لقطات مصورة تظهر وحشًا يتجول مع صغيره في غابة أمريكية.. شاهد

نشرت العديد من مواقع الويب المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي صورا لكائن أنثوي ذو قدم كبيرة يتجول حاملًا صغيره على ظهره في إحدى غابات أمريكا.

كائن ساسكواتش

يزعم الكثيرون أن هذه الصور تظهر أنثى كائن ساسكواتش أو Bigfoot (كائن مجهول شبه بشري يتميز بقدم كبيرة يشبه القرد ويسكن في غابات شمال غرب المحيط الهادئ وأمريكا).

وحش يحمل صغيره على ظهره بغابات أمريكا

بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، قيل أن هذه اللقطات عالية الدقة تم التقاطها في شمال ولاية نيويورك بأمريكا وتحديدًا في منطقة بيكون، وتظهر أنثى ساسكواتش وهي تحمل صغيرها على ظهرها وتتجول بين الأشجار.

وخصصت مدونة لنشر هذا النوع من الصور، وتُظهر الكثير منها الكائنات ذو الفراء بما في ذلك الأطفال وهم يتسكعون مع الغزلان في الغابة.

صورة أرشيفية لكائن ساسكواتش

شخصية كوازيمودو

وعلق الكثير من المتابعين على هذه الصور عندما نشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث قال أحدهم " يبدو بالتأكيد وكأنه طفل متشبث بظهر والدته". بينما قال آخر "هذا طفل كبير القدم على ظهر أمه".

كما قال ثالث "كلا هذا الكائن لا يبدو ساسكواتش بل يبدو مثل كوازيمودو (شخصية خيالية وبطل رواية أحدب نوتردام الرئيسي)."

وأضاف معلق آخر: "كلا، إذا كان يبدو إنسانيًا من حيث الحجم والتناسب، فمن المرجح أن يكون إنسانًا أكثر من كونه ساسكواتش ذو قدم كبيرة. فلا شيء في هذه الصورة يتحدث عن تشريح أي شيء سوى الإنسان."