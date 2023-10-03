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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

تفحم مع وزوجته وأبنائه.. حادث مأساوي لعائلة نائب أمريكي

صدى البلد

تعرض عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية داكوتا الشمالية وزوجته وطفليهما الأصغر لحادث تحطم طائرة صغيرة في ولاية يوتا. 

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أفاد مسؤولون يوم الاثنين بأن الحادث وقع بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة في موآب، حيث توقفت للتزود بالوقود مساء الأحد.

توفي عضو مجلس الشيوخ، دوج لارسن، وزوجته وطفليهما الأصغر، بالإضافة إلى قائد الطائرة، في الحادث المأساوي. وكانت عائلة لارسن في زيارة عائلية في سكوتسديل، أريزونا، قبل أن يحدث الحادث المأساوي.

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تلقى مكتب عمدة مقاطعة غراند إخطارًا بسقوط الطائرة في منطقة قريبة من موآب، وانتقلت إلى الموقع قوات الشرطة وفرق الإطفاء والإسعاف للتعامل مع الحادث.

 تم التأكيد على وفاة لارسن لأول مرة من قبل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ في داكوتا الشمالية، ديفيد هوغ، الذي أعرب عن حزنه وأعرب عن تعازيه لعائلة لارسن.

يعد الحادث المأساوي فاجعة كبيرة للولاية وللكونجرس الأمريكي، حيث يعتبر لارسن عضوًا وناشطًا سياسيًا. وقد تلقى العديد من زملائه في مجلس الشيوخ وزملاء العمل رسائل التعازي والدعم.

من جانبه، عبّر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ديفيد هوغ، عن حزنه العميق وأعرب عن تعازيه لعائلة لارسن وأصدقائهم. ودعا الناس إلى الوقوف بجانب العائلة المكلومة وإظهار الدعم والتعاطف في هذا الوقت العصيب.

يعتبر لارسن عضوًا معروفًا في المجتمع السياسي، حيث عمل بجدية لتمثيل ولايته والعمل على قضايا مهمة تهم المواطنين. كان مشهورًا بتفانيه واهتمامه بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية، وسيترك فراغًا كبيرًا في الساحة السياسية المحلية والوطنية.

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