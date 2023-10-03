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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نقل عشرات التلاميذ في جامايكا إلى المستشفى بعد تناول حلوى مخلوطة بمخدر القنب

أرشيفية
أرشيفية

قال مسؤولون إن أكثر من 60 تلميذا في مدرسة ابتدائية دخلوا المستشفى في جامايكا بعد تناولهم دون قصد حلوى مملوءة بمخدر القنب، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وقالت وزيرة التعليم والشباب في جاميكا فيفال ويليامز لشبكة CNN، نقلاً عن الأطباء، إنه لا يبدو أن أيًا من الأطفال – الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عامًا – في حالة حرجة.

تسببت الحلوى في "القيء والهلوسة" لدى الأطفال، وتم وضع بعض الأطفال في العناية وتم وضع المحاليل لهم.

ذكرت الوزيرة "تم نقل أكثر من 60 طالبًا من طلاب المدارس الابتدائية إلى المستشفى. يرجى من الآباء الحذر".

وقالت الوزيرة أيضًا إنها زارت المستشفى حيث كان الأطفال يعالجون، وأن "الأطباء والممرضات يبذلون كل ما في وسعهم لضمان تعافي الطلاب".

ونشرت ويليامز صورة للحلوى التي جاءت في عبوة ملونة بألوان قوس قزح.

 

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