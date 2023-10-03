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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الكمية المناسبة للجسم من الخبز يوميا.. تعرف عليها

الخبز
الخبز

الكمية الموصى بها من الخبز أو منتجات الحبوب يوميًا تعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك الجنس، والعمر، ومستوى النشاط البدني، واحتياجات الطاقة الفردية.

وبحسب ما نشره موقع هيلثي، ووفقًا للتوصيات الغذائية العامة، يتم توصية البالغين بتناول حوالي 6-8 وحدات من الحبوب الكاملة أو المنتجات الحبيبية يوميًا. يعتبر وحدة واحدة ما يعادل حوالي 30 جرامًا من الخبز أو ما يعادلها من المنتجات الحبيبية، مثل الأرز والشوفان والعصائر.

ومع ذلك، يجب أن تستشيري الجهة المختصة في التغذية، مثل أخصائي التغذية، لتحديد الكمية المحددة المناسبة لاحتياجاتك الفردية. قد يكون هناك عوامل إضافية تؤثر على الاحتياجات الغذائية الفردية، مثل الحالة الصحية العامة والأهداف الغذائية الخاصة.

الاحتياجات الغذائية التي يحتاجها جسمك شوفان احتياجاتك ​​​​​​​health ما الكمية المناسبة من الخبز

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