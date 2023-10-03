الكمية المناسبة للجسم من الخبز يوميا.. تعرف عليها

الكمية الموصى بها من الخبز أو منتجات الحبوب يوميًا تعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك الجنس، والعمر، ومستوى النشاط البدني، واحتياجات الطاقة الفردية.

وبحسب ما نشره موقع هيلثي، ووفقًا للتوصيات الغذائية العامة، يتم توصية البالغين بتناول حوالي 6-8 وحدات من الحبوب الكاملة أو المنتجات الحبيبية يوميًا. يعتبر وحدة واحدة ما يعادل حوالي 30 جرامًا من الخبز أو ما يعادلها من المنتجات الحبيبية، مثل الأرز والشوفان والعصائر.

ومع ذلك، يجب أن تستشيري الجهة المختصة في التغذية، مثل أخصائي التغذية، لتحديد الكمية المحددة المناسبة لاحتياجاتك الفردية. قد يكون هناك عوامل إضافية تؤثر على الاحتياجات الغذائية الفردية، مثل الحالة الصحية العامة والأهداف الغذائية الخاصة.