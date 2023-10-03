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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حادث غريب.. امرأة أمريكية تصطدم بطائرة أثناء قصها للعشب والنتيجة كارثية

امرأة أمريكية تصطدم
امرأة أمريكية تصطدم بطائرة أثناء قصها للعشب

اصطدمت امرأة أمريكية تدعى سامانثا هايز، وهي أم عازبة لثلاثة أطفال، بجناح طائرة من طراز Bananza A36 أثناء قيامها بقص العشب في مطار بروكن بو، في أوكلاهوما يوم الجمعة الماضي.

وبحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، كانت الأم 27 عام تستقل ماكينة تهذيب الحشائش عندما كانت تحاول طائرة الهبوط في مطار أوكلاهوما الصغير. وبينما كان الطيار جيمس باكستر، 70 عامًا، يستعد للهبوط على المدرج في مطار بروكن بو، لاحظ وجود هايز على جزازة العشب الخاصة بها في الحقل.

وفاة حتمية بجروح خطيرة

وفقا لدورية الطرق السريعة في أوكلاهوما، حاول باكستر السيطرة على الطائرة لمفاداة الأم، لكنه ضربها بجناح الطائرة في رأسها، مما تسبب في وفاتها في الحال حيث أعلنت السلطات وفاتها في مكان الحادث إثر جروح في الرأس.

مطار بروكن بو هو مطار محلي ذو كثافة سكانية منخفضة ولا يوجد به مراقبة للحركة الجوية. كما أنه برغم أن إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لا تضع حدودًا عمرية للأشخاص للطيارين، إلا أن شركات الطيران التجارية تمنع توظيف أي شخص يزيد عمره عن 65 عامًا. وفقًا لديلي ستار.

لم يتم توجيه أي اتهام للطيار باكستر حتى الآن ولا يزال الحادث قيد التحقيق.

امرأة أمريكية طائرة من طراز Bananza A36 مطار بروكن بو أوكلاهوما ماكينة تهذيب الحشائش

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