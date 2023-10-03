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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالذخائر العنقودية.. أوكرانيا تقصف قرية روسية قرب الحدود

قصف أوكراني لقربة
قصف أوكراني لقربة روسية

 

قال حاكم منطقة بريانسك الروسية ألكسندر بوجوماز إن أوكرانيا أطلقت ذخائر عنقودية على قرية روسية قرب الحدود الأوكرانية اليوم الثلاثاء مما أدى إلى إلحاق أضرار بعدة منازل.


ووفقا لوكالة "رويترز"، كشف بوجوماز عبر تطبيق تيليجرام أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات جراء القصف الذي استهدف قرية كليموفو.


ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل مما أورده حاكم المنطقة الذي لم يقدم أي أدلة مرئية.

ولم يصدر تعليق من أوكرانيا حتى الآن.


وتلقت أوكرانيا ذخائر عنقودية من الولايات المتحدة لكنها تعهدت بعدم استخدامها سوى لطرد تجمعات جنود العدو.


وكثيرا ما قال مسؤولون روس في بريانسك وغيرها من المناطق المتاخمة لأوكرانيا إن القوات المسلحة الأوكرانية تقصف هذه المناطق بصورة عشوائية.


وتحظر أكثر من 100 دولة استخدام الذخائر العنقودية.


وعادة ما تطلق الذخائر العنقودية عددا كبيرا من القنابل الصغيرة لتقتل أشخاصا على مساحة كبيرة بشكل عشوائي. وتشكل القنابل الصغيرة التي لا تنفجر خطرا يدوم لسنوات.

الحدود الأوكرانية الذخائر العنقودية القوات المسلحة الأوكرانية القوات المسلحة حاكم منطقة بريانسك

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