باحث اقتصادي: احتشاد المصريين رسالة لقوى الشر وتجديد عهد مع الرئيس

أشاد المهندس حازم شريف، الباحث الاقتصادي، بقدرات الشعب المصري على إدراك أهمية الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد و العالم أجمع، مؤكدا أن المصريين أرسلوا رسائل واضحة لقوي الشر وبعض الجهات التي تحاول النيل من استقرار الوطن واستكمال منجزاته، من خلال الحشود التي شهدتها المدن المصرية أمس.

أضاف "شريف" في تصريحات لـ "صدي البلد" أن الشعب المصري بايع قائده الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تحمل الآمانة على مدي 9 سنوات ماضية وشهدت مصر خلال نقلة نوعية علي المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والخارجية.

وأوضح " شريف" أن مؤتمر حكاية وطن الذي عرض التحديات التي شهدتها مصر منذ 2013 وحتي اليوم و صمود الإرادة المصرية ووعي الشعب المصري الذي تحمل تبعات الاصلاح الاقتصادي والسياسي؛ قد عرض بكل شفافية ما أنجزته الدولة المصرية من اجراءات كانت محل انبهار من المؤسسات التمويلية والاقتصادية العالمية.

أشار إلي أن نتائج الاصلاحات التي شهدت مصر خصوصا في ملف المشروعات التنموية ذات البعد القومي والاجتماعي تعد بمثابة كشف حساب وإنجازات حقيقية للدولة المصرية ورئيسها عبد الفتاح السيسي الذي وعد وصدق فيما تعهد به أمام المصريين.

وأضاف " شريف" أن تأييد المصريين لقائدهم نابع من يقين وتجديد للعهد لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي تليق بمكانة الدولة المصرية علي امتداد التاريخ و قدرات شعبها على تحقيق المستحيل.