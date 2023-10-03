عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بتكوين تنخفض من أعلى مستوى في 6 أسابيع بسبب عوائد السندات

بتكوين
بتكوين

انخفض سعر بتكوين بعد وصول العملة المشفرة إلى أعلى مستوياتها في 6 أسابيع، حيث تسببت القفزة في عوائد السندات الأميركية إلى تراجع الطلب على الاستثمارات عالية المخاطر.

وبحسب بلومبرج الشرق، انخفض أكبر أصل رقمي بنسبة 1.9% يوم الثلاثاء قبل أن يقلص التراجع ليتم تداوله عند حوالي 27600 دولار في تمام الساعة 10:50 صباحاً بتوقيت سنغافورة. كما تراجع مؤشر "ماركت فيكتور ديجيتال آسيتس 100" لأكبر العملات الرقمية بنسبة 1.2%.

وتجاوزت بتكوين 28500 دولار أمس الاثنين، مدعومة بموجة من التفاؤل بشأن اعتماد العملات المشفرة على نطاق أوسع بعد بدء طرح الصناديق المتداولة في البورصة الأميركية القائمة على العقود المستقبلية للإيثريوم. لكن الأصول المشفرة أخفقت في إثارة قدر كبير من الاهتمام على غرار العملات الشبيهة ببتكوين التي تم إطلاقها خلال طفرة الأصول الرقمية في عام 2021.

قالت سيسي لو ماكالمان مؤسسة شركة "فين لينك بارتنرز" التي تقدم استشارات في مجال بلوكتشين: "لم يدم ارتفاع الأسعار طويلاً لأن البيئة الكلية لا تزال تتوقع تشديد أسعار الفائدة، كما أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية خيم هو الآخر على سعر عملة بتكوين".

يقترب عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياته منذ عام 2007، مما يعكس التوقعات المتزايدة برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لفترة طويلة لكبح التضخم. ويعتبر تشديد السياسة النقدية بمثابة رياح معاكسة للأسهم والعملات المشفرة.

محاكمة سام بانكمان فريد
يستعد قطاع الأصول الرقمية أيضاً لمحاكمة سام بانكمان فريد بشأن انهيار بورصة "إف تي كس في نوفمبر 2022. ونفى فريد ارتكاب تهم الاحتيال وغسل الأموال لكنه قد يواجه عقوبة السجن لفترة طويلة حال إدانته. يبدأ اختيار هيئة المحلفين يوم الثلاثاء قبل الإجراءات القانونية التي ستسلط الضوء مرة أخرى على المخاطر في صناعة العملات المشفرة.

كتبت شركة الأبحاث "كايكو" في مذكرة: "على مدى الأشهر الـ 11 الماضية، وصل حجم تداول العملات المشفرة وعمق السوق إلى أدنى مستوياتهما منذ عدة سنوات إلى جانب تقلب الأسعار. لكن لحسن الحظ، ربما تجاوزنا المرحلة الأسوأ" وأعربت الشركة عن تفاؤلها بأن المحاكمة "يمكن أن تضع كلمة النهاية في هذه القضية، وهو ما تحتاج إليه الأسواق بشدة".

تفاؤل بشأن بتكوين في أكتوبر
قفزت بتكوين 67% منذ بداية 2023، ما يشكل انتعاشاً جزئياً من تراجعها خلال 2022. لكن لا يزال الرمز المميز بعيداً عن سعره القياسي المسجل إبان فترة الوباء والبالغ نحو 69 ألف دولار.

وعلى مر التاريخ كان سعر بتكوين يميل إلى الارتفاع خلال شهور أكتوبر، وهو ما يمنح المتداولين بعض الأمل الآن، وعلى مدى العقد الماضي، ارتفع الرمز الرقمي المميز بنسبة 24% في المتوسط خلال شهر أكتوبر، حسب بيانات جمعتها "بلومبرغ".

قالت "كايكو" إن بتكوين تهيمن بشكل متزايد على تداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة، حيث شكلت 71% من أحجام التداول في البورصات الأميركية خلال سبتمبر-وهو المستوى الذي تجاوز نسبة 66% التي تم تسجيلها خلال الاضطرابات في القطاع المصرفي خلال مارس.

وكتبت "كايكو" أن تعاملات المؤسسات ربما تحولت إلى بتكوين" وسط ارتفاع العوائد الحقيقية، وانتشار مشاعر العزوف عن المخاطرة عالمياً".

بتكوين سعر بتكوين العمله المشفرة السندات الأميركية عوائد السندات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أمطار متفاوتة الشدة والقاهرة في القائمة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

إنقاذ مسجد السيدة زينب بعد احتراق 30 باكية وفرشا للباعة.. صور

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ 2022 وعيار21 الآن مفاجأة

رفض 2 مليون دولار.. ميدو يوجه تحية خاصة لـ رئيس الاتحاد السكندري

ماذا تقول بين التشهد والتسليم في الصلاة؟.. النبي أوصى بـ26 كلمة ويغفلها كثيرون

حريق كبير في السيدة زينب.. والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء

ترشيحاتنا

هتقفل 10 بالليل.. رسميا تطبيق التوقيت الشتوي للمحال التجارية| تفاصيل

بيستغلهم بالشارع .. جريمة فى حق الصغار بالعجوزة| تفاصيل

أهلا بالتوقيت الشتوي| المواعيد الجديدة لغلق المحلات.. القرار إجباري والتنفيذ بالثانية

إنفوجراف وفيديو| تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري

بعدما ارتكب جريمة بشعة| مصرع طبيب تخدير داخل مستشفى بالإسكندرية.. متهم بإنهاء حياة والديه

بولندا تعلن فرض «ضوابط مؤقتة» على الحدود مع سلوفاكيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة اليوم العالمى لكبار السن.. الداخلية تطلق مبادرة "رد الجميل"| صور

طريقة عمل البطاطس الشيبسي في المنزل

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الأمم المتحدة تعلن عن توقع خطير بشأن سكان الهند في2050

فيديو

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

أسماء ومفاجأت.. لاعب تونسي يكشف لجوء نجوم كرة بارزين للسحرة| فيديوجراف

اتوبيس يجوب شوارع القاهرة.. حمو بيكا يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ