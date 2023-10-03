ننشر الفئات المسموح لها بالتقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

أعلنت مديريات التربية والتعليم ، الفئات المسموح لها بالتقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، مؤكدةً أنه يتم تسجيل استمارة التقدم للطلاب النظاميون لجميع الطلاب المقيدين في الصف الثالث الاعدادي بمدارس التعليم الأساسي “الرسمية والخاصة” في العام الدراسي الجديد 2023/2024 الكترونيا على موقع الوزارة وسحبها ومراجعتها واعتمادها من المدرسة.

وأوضحت مديريات التربية والتعليم ، أنه يتم تحرير استمارة التقدم للطلاب الراغبين في التقدم للامتحان من الخارج نظام المنازل من أحدي الفئات التالية: