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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر الفئات المسموح لها بالتقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت مديريات التربية والتعليم ، الفئات المسموح لها بالتقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، مؤكدةً أنه  يتم تسجيل استمارة التقدم للطلاب النظاميون لجميع الطلاب المقيدين في الصف الثالث الاعدادي بمدارس التعليم الأساسي “الرسمية والخاصة” في العام الدراسي الجديد 2023/2024 الكترونيا على موقع الوزارة وسحبها ومراجعتها واعتمادها من المدرسة.

وأوضحت  مديريات التربية والتعليم ، أنه يتم تحرير استمارة التقدم للطلاب الراغبين في التقدم للامتحان من الخارج نظام المنازل  من أحدي الفئات التالية:

  • من سبق دخولهم امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم ورسبوا عامين متتاليين على أن يتقدم الطالب ببيان رسوب عام 2022.
  • الطلاب الراسبون في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعلم الأساسي «الإعدادية العامة» عام 2022 وما قبلها أن يتقدم الطالب بأخر بيان رسوب مع أخذ إقرار علي الطالب بعدم التقدم للسنوات التي لم يتقدم فيها الامتحان.
  • الطلاب الناجحون في الصف الثاني الإعدادي العام على نظام المنازل على أن يتقدم الطالب ببيان نجاح من الصف الثاني الى الصف الثالث منازل اعدادية عامة .
  • الطلاب الراسبون في الصف الثالث بالإعدادية الأزهرية ويرغبون في التقدم على نظام المنازل ويتقدمون لأداء الامتحان بأقرب مدرسة لمحل اقامتهم  وعلى المدرسة التحقق من صحة المستندات المقدمة وقانونيتها، وكذلك الطالب الناجح بالصف الثاني الاعدادي الأزهري ويرغب في التعليم العام من الخارج منازل على أن يقدم الطالب ما يفيد عدم على قاعدة البيانات الإلكترونية بالأزهر الشريف.
  • الطلاب الراسبون بالشهادة الإعدادية من خارج المحافظة وما قبلها له حق التقدم على نظام المنازل على أن تحرر الاستمارة من أقرب مدرسة المحل اقامته وعلى المدرسة التحقق من صحة المستندات وقانونيتها.
التعليم امتحانات الشهادة الاعدادية التربية والتعليم الشهادة الإعدادية

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