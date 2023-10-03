جهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١١٣ من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٦ سبتمبر وحتى ٢ أكتوبر الجاري.

وخلال هذا الاسبوع أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وذلك بجميع مراكز المحافظة والقرى التابعة لها، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، اجتماعاً مع مديري الإدارات الزراعية والتعاونية ومفتشى الإرشاد حيث تم التأكيد على تطبيق الدورة الزراعية لمحصول القمح والاحتياجات اللازمة من التقاوي، كذلك تم متابعة حصاد المحاصيل الصيفية وخاصة محصول الذرة في جميع مراكز المحافظة، كما تم تنفيذ دورة تدريبية لحصر الزراعات.



فيما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، يوم جنى لمحصول القطن، بمركز بركة السبع، كما تم ازالة عدد (6) حالة تعدي على الأراضي الزراعية، وعقد ندوتين حول الإرشاد المائي ونظم الرى الحديث، كذلك نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة بيطرية مجانية بمركز فاقوس، لدعم المربين، كما شنت 15 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 53 من أسواق بيع اللحوم، وضبط أكثر من 457 كجم لحوم وذبح خارج المجازر وكبدة ودواجن وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي.

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، المرور لمتابعة وفحص زراعات النخيل بحدائق أنطونيادس وتم رش عدد (٣٠) نخلة، ضد الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء، كما نظمت المديرية دورة تدريبية تحت عنوان: إدارة الأزمات البيئية الزراعية، كذلك أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح، قافلة بيطرية مجانية، بالوحدة البيطرية بإدارة الضبعة البيطرية حيث تم توقيع الكشف الطبي على 3350 حالة من الحيوانات.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة عمليات حصاد محصول الأرز، كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات وذلك لمناقشة خطة العمل في الفترة المقبلة، كما واصلت أيضا متابعة زراعات بنجر السكر بجمعية التينة جنوب بورسعيد، فضلاً عن المرور الدوري للجنة المكافحة لمتابعة الزراعات بجمعيات جنوب بورسعيد، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على الجمعيات الزراعية لمتابعة الاستعدادات للموسم الشتوي وتوافر التقاوي للمحاصيل الشتوية وخاصة محصول القمح، كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات، لاستعراض أهم المستجدات المتعلقة بأنشطة القطاع الزراعي، كما تم متابعة موسم حصاد المحاصيل الصيفية أصناف الأرز.



وخلال هذا الاسبوع ايضا واصلت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، تفقد الزراعات بالوحدة البستانية، كما تم عقد اجتماع مع العاملين لمناقشة ما تم تنفيذه من أعمال، كما تم إطلاق قافلتين زراعيتين تنمويتين لزيارة عدد من المزارع برأس سدر ودهب، لقاء المزارعين وعقد ورش وحلقات توعوية، كما تم تدريب الميسرين للمدارس الحقلية بقرية راس مسلة والتي تتم بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ومنظمة الفاو، كذلك استقبلت مديرية الطب البيطري بمحافظة شمال سيناء، القافلة البيطرية التي تنظمها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية ضمن برنامج القوافل المجانية المقدمة لمربي الثروة الحيوانية بالمحافظة، لتقديم الخدمات المجانية المميزة للمربين.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، اجتماع مديري الإدارات الزراعية والتعاونية والمراقبة والإصلاح والحيازة والمتابعة والتقاوي والإنتاج الحيواني والمكتب الفني والارشاد والتخطيط بحضور استشاري بهيئة تنمية الصعيد ومدير الإنتاج بمشروع الدواجن التكاملي، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالقطاع الزراعي، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة بنى سويف، بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية قوافل طبية بيطريه مجانية بجميع مراكز المحافظة حيث تم فحص تناسلي وسونار 304 حاله وعلاج باطنى247 حاله وتجريع360 حاله وعمليات جراحية 43 حالة وتم رش 1750 حيوان بإجمالى 2646 حاله.

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، الاجتماع الشهري لمديري الإدارات الزراعية والتعاونية لمناقشة أهم المستجدات من أعمال، كما تم المرور على مراكز تجميع الأقطان بالجمعية الزراعية بقرية درنكة مركز أسيوط، وذلك لحضور عملية الفرز والتحكيم على الأقطان الموردة داخل المحافظة،كذلك شاركت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا، جمعية سنابل الخير في تسليم (عدد ١٢٨ رأس من الأغنام) لعدد (٦٤ مواطن)، بعد الكشف عليها وتحصينها وعمل التسجيل والترقيم وتأمين عليها وصرف (٢٥٠ كجم علف) مجاناً للمواطنين الأكثر احتياجا بمركز المنيا، كما أطلقت مديرية الطب البيطري، الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا، قافلة بيطرية مجانية بقرية المنيرة بمركز قنا، حيث تم علاج ومناظرة الحيوانات بإجمالي ٥٦٧ رأس، كما تم عقد ندوات إرشادية لتوعية المربين حول اهمية التأمين على الماشية، والتحصينات ضد الأمراض الوبائية والمعدية، واهمية التلقيح الصناعي، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، الانتهاء من تحصين 50 ألف و426 راس ماشية خلال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الإخبارية والمتنوعة