إنفوجراف وفيديو| تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 113 من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر الجاري.

وخلال هذا الأسبوع، أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وذلك بجميع مراكز المحافظة والقرى التابعة لها.

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، اجتماعاً مع مديري الإدارات الزراعية والتعاونية ومفتشى الإرشاد، حيث تم التأكيد على تطبيق الدورة الزراعية لمحصول القمح والاحتياجات اللازمة من التقاوي، كذلك تمت متابعة حصاد المحاصيل الصيفية وخاصة محصول الذرة في جميع مراكز المحافظة، كما تم تنفيذ دورة تدريبية لحصر الزراعات.

فيما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، يوم جنى لمحصول القطن، بمركز بركة السبع، كما تمت إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، وعقد ندوتين حول الإرشاد المائى ونظم الرى الحديث.

كذلك نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة بيطرية مجانية بمركز فاقوس، لدعم المربين، كما شنت 15 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 53 من أسواق بيع اللحوم، وضبط أكثر من 457 كجم لحوم وذبح خارج المجازر وكبدة ودواجن وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي.

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، المرور لمتابعة وفحص زراعات النخيل بحدائق أنطونيادس، وتم رش 30 نخلة، ضد الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء.

كما نظمت المديرية دورة تدريبية تحت عنوان: “إدارة الأزمات البيئية الزراعية”.

كذلك أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح، قافلة بيطرية مجانية، بالوحدة البيطرية بإدارة الضبعة البيطرية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 3350 حالة من الحيوانات.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة عمليات حصاد محصول الأرز، كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات وذلك لمناقشة خطة العمل في الفترة المقبلة، كما واصلت أيضا متابعة زراعات بنجر السكر بجمعية التينة جنوب بورسعيد، فضلاً عن المرور الدوري للجنة المكافحة لمتابعة الزراعات بجمعيات جنوب بورسعيد.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على الجمعيات الزراعية لمتابعة الاستعدادات للموسم الشتوي وتوافر التقاوي للمحاصيل الشتوية، خاصة محصول القمح، كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات، لاستعراض أهم المستجدات المتعلقة بأنشطة القطاع الزراعي، كما تمت متابعة موسم حصاد المحاصيل الصيفية وأصناف الأرز.

وخلال هذا الأسبوع أيضا، واصلت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، تفقد الزراعات بالوحدة البستانية، كما تم عقد اجتماع مع العاملين لمناقشة ما تم تنفيذه من أعمال، كما تم إطلاق قافلتين زراعيتين تنمويتين لزيارة عدد من المزارع برأس سدر ودهب، لقاء المزارعين وعقد ورش وحلقات توعوية، كما تم تدريب الميسرين للمدارس الحقلية بقرية راس مسلة، والتي تتم بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ومنظمة الفاو، كذلك استقبلت مديرية الطب البيطري بمحافظة شمال سيناء، القافلة البيطرية التي تنظمها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية ضمن برنامج القوافل المجانية المقدمة لمربي الثروة الحيوانية بالمحافظة، لتقديم الخدمات المجانية المميزة للمربين.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، اجتماع مديري الإدارات الزراعية والتعاونية والمراقبة والإصلاح والحيازة والمتابعة والتقاوي والإنتاج الحيواني والمكتب الفني والإرشاد والتخطيط بحضور استشاري بهيئة تنمية الصعيد ومدير الإنتاج بمشروع الدواجن التكاملي، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالقطاع الزراعي، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة بنى سويف، بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية قوافل طبية بيطريه مجانية بجميع مراكز المحافظة، حيث تم فحص تناسلي وسونار 304 حالات وعلاج باطنى 247 حالة وتجريع 360 حالة وعمليات جراحية و43 حالة وتم رش 1750 حيوانا بإجمالى 2646 حالة.

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، الاجتماع الشهري لمديري الإدارات الزراعية والتعاونية لمناقشة أهم المستجدات من أعمال، كما تم المرور على مراكز تجميع الأقطان بالجمعية الزراعية بقرية درنكة مركز أسيوط، وذلك لحضور عملية الفرز والتحكيم على الأقطان الموردة داخل المحافظة.

كذلك شاركت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا، جمعية سنابل الخير في تسليم 128 رأسا من الأغنام، لـ64 مواطنا، بعد الكشف عليها وتحصينها وعمل التسجيل والترقيم والتأمين عليها، وصرف 250 كجم علف مجاناً للمواطنين الأكثر احتياجا بمركز المنيا، كما أطلقت مديرية الطب البيطري، الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا، قافلة بيطرية مجانية بقرية المنيرة بمركز قنا، حيث تم علاج ومناظرة الحيوانات بإجمالي 567 رأسا، كما تم عقد ندوات إرشادية لتوعية المربين حول أهمية التأمين على الماشية، والتحصينات ضد الأمراض الوبائية والمعدية، وأهمية التلقيح الصناعي، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر الانتهاء من تحصين 50 ألفا و426 رأس ماشية خلال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بجميع القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك إصدار أرقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن إصداره الأخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الإلكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الإخبارية والمتنوعة.

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