فحص وتحصين 3056 رأس ماشية ضد طاعون المجترات الصغيرة بالجيزة

اطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على مجهودات مديرية الطب البيطري منذ بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجرات الصغيرة والتى انطلقت في الأول من الشهر الجاري بكافة ربوع المحافظة، وتم خلالها تجهيز الفرق المتخصصة التي ستجوب القرى والمراكز بكافة مستلزمات التحصين اللازمة للأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، بالإضافة إلى تنظيم قوافل إرشادية لخدمة ودعم المربين فى إطار المبادرات الرئاسية حياه كريمة وحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وأشار التقرير، إلى أن القوافل استهدفت قرى المنوات بمركز ابو النمرس وقرية العزيزية بمركز البدرشين وتم تقديم الخدمات البيطرية المختلفة ضد الطفيليات الخارجية والتجريع ضد الطفيليات الداخلية وتحصين عدد ٣٠٥٦ رأس ماشية ودواب وطيور و إجراء الرش على الطفيلات الخارجية لعدد ١٥٠٠ رأس ماشية ودواب وتجريع ١٢٠٠ رأس ضد الطفيليات الداخليه وسحب عينات دم لفحص مرض البرسيلا لعدد ٥٦راس وعمل فحص شامل لعدد ٤٨راس وإجراء ٣٧كشف وعلاج ١٨٥ طائر ضد الأمراض البكتيرية.

وأشار التقرير ، إلى تقديم ٣ندوات إرشادية لتوعية المربين بمختلف الأمراض الحيوانية مثل طاعون المجترات الصغيرة وأهمية الحفاظ على الماشية ورعايتها لزيادة الثروة الحيوانية .